Mansur’dan çıt yok! Oyu aldı EYT'yi unuttu

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkanlığı yarışında EYT’yi kullanarak oy devşirmek isteyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “EYT için çözümüm var” sloganıyla çeşitli vaatlerde bulundu.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, EYT'lilerle ilgili vaatlerinin hiçbirini yerine getirmediği gibi, gündeminden de tamamen çıkardı. Yavaş’ın görevi olmadığı halde EYT’yi seçim vaadi olarak kullanmasını ve daha sonra bununla ilgili hiçbir şey yapmamasını sık sık hatırlatarak tepki gösteren ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, “Görevin olmadığı halde EYT’yi kullandın. Söz verdiniz çözsenize?” diyerek defalarca hatırlatmıştı.

Sinan Burhan defalarca hatırlatmıştı

ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, Meclis toplantılarında yaptığı konuşmalarda EYT’yi sık sık gündeme getirerek ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın EYT vaadini defalarca kendisine hatırlatmıştı. Ancak Mansur Yavaş, oyu aldıktan hemen sonra EYT’yi tamamen gündeminden çıkardı. Meclis Üyesi Burhan da, “İnsanlar soruyor Sayın Başkan! EYT ile ilgili vaatleriniz var, yaklaşık 50 bin EYT’linin sorunlarını çözeceğini söylediniz. İnsanlara bekliyor, bize soruyor ne cevap vereceğiz? Bir Belediye başkanının görevi midir EYT sorunlarına kısmen ya da tamamen çözüm üretmek?" diyerek ABB Başkanı Yavaş’a EYT’lilere verdiği sözleri sık sık hatırlatmıştı.