Mansur’dan çifte zulüm

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Göreve geldiğinden beri hizmet yerine laf üreten, aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın skandalları bitmek bilmiyor. 3.5 yıllık başkanlığı sırasında Ankara’yı hizmete hasret bırakan Yavaş, şimdi de Ankaralılara zulmediyor. AK Parti ve MHP’nin teklifiyle suya yapılan indirimi iki kez veto eden, başka veto hakkı kalmayınca, “ASKİ iflas ediyor” bahanesiyle yoksullara yapılan gıda ve et desteğini CHP’li Yavaş’ın buna rağmen suya tek kuruş indirim yapmadığı öğrenildi. Yavaş’ın zulümlerini deşifre eden ABB AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye meclisinde yaptığı konuşmasında, şunları dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir tek kuruş suda indirim yapılmadı. Bakın şu anda kışa yaklaştık. Yaklaşık 300 bin kişiye mesaj çekilerek ‘Biz kömür, et, buğday, ilaç ve tohum yardımlarını kesiyoruz’ dediler. Peki değerli arkadaşlar bu yardımı kesme gerekçesi olarak neyi gösterdiler? Deniliyor ki, su fiyatları yüzde 50 indi. Tüm Ankaralılara sesleniyorum bir tek kuruş su fiyatı inmedi, ortada büyük bir yalan var. Peki neden fakiri fukarayı yardımı kesmekle tehdit ediyorsunuz. Yardımı kesiyorsunuz. Bu illüzyonu ben ortaya koymak istiyorum. Su fiyatlarını kimse indirmedi. Pazartesi günü Mansur Bey burada konuşacak. Desin ki ‘Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim’, ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım. Ankaralının onuru ile oynayamaz.”