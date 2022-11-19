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Gündem Mansur’dan çifte zulüm
Gündem

Mansur’dan çifte zulüm

AK Parti ve MHP’nin teklifiyle alınan suya indirim kararının ardından, “ASKİ iflas ediyor” bahanesiyle yoksullara yapılan gıda ve et desteğini kesen CHP’li Yavaş’ın hem suya indirim yapmadığı, hem de kesilen yardımları iade etmediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:22:00 -
Mansur’dan çifte zulüm

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Göreve geldiğinden beri hizmet yerine laf üreten, aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın skandalları bitmek bilmiyor. 3.5 yıllık başkanlığı sırasında Ankara’yı hizmete hasret bırakan Yavaş, şimdi de Ankaralılara zulmediyor. AK Parti ve MHP’nin teklifiyle suya yapılan indirimi iki kez veto eden, başka veto hakkı kalmayınca, “ASKİ iflas ediyor” bahanesiyle yoksullara yapılan gıda ve et desteğini CHP’li Yavaş’ın buna rağmen suya tek kuruş indirim yapmadığı öğrenildi. Yavaş’ın zulümlerini deşifre eden ABB AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye meclisinde yaptığı konuşmasında, şunları dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir tek kuruş suda indirim yapılmadı. Bakın şu anda kışa yaklaştık. Yaklaşık 300 bin kişiye mesaj çekilerek ‘Biz kömür, et, buğday, ilaç ve tohum yardımlarını kesiyoruz’ dediler. Peki değerli arkadaşlar bu yardımı kesme gerekçesi olarak neyi gösterdiler? Deniliyor ki, su fiyatları yüzde 50 indi. Tüm Ankaralılara sesleniyorum bir tek kuruş su fiyatı inmedi, ortada büyük bir yalan var. Peki neden fakiri fukarayı yardımı kesmekle tehdit ediyorsunuz. Yardımı kesiyorsunuz. Bu illüzyonu ben ortaya koymak istiyorum. Su fiyatlarını kimse indirmedi. Pazartesi günü Mansur Bey burada konuşacak. Desin ki ‘Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim’, ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım. Ankaralının onuru ile oynayamaz.”

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Yorumlar

Mustafa

Bu iş bilmezler adam sanılıyor, bunun iki sebebi var, birincisi insanlar maneviyattan, ferasetten uzak, ikincisi algı medyası ülkemizde iyi iş çıkarıyor, bu ülkenin en cahil kesimi üniversiteliler, ilimle hoca, meslek sahibi olursun, bu zekanın ürünüdür, hakkı, batıldan ayırmakla, yanlışı hatayı bilmekle arif olursun, bu aklın çalışmasıdır, bütün sorun bundan ibaret.
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