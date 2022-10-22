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Siyaset Mansur Yavaş'tan şok hareket! Kılıçdaroğlu'nun ağzı bir karış açık kaldı
Siyaset

Mansur Yavaş'tan şok hareket! Kılıçdaroğlu'nun ağzı bir karış açık kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nı Sivas'ta topladı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm CHP'li başkanlar toplantıya katılırken gözler Mansur Yavaş'ı aradı, ancak o katılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 13:17:00 -
Mansur Yavaş'tan şok hareket! Kılıçdaroğlu'nun ağzı bir karış açık kaldı

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı Sivas’ta gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulunarak CHP’li başkanlara talimatlarını iletti. 250’ye yakın başkanın katıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerini alırken gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aradı.

"İYİ Parti'nin adayı olacak" iddiası

Mansur Yavaş'ın Ankara'da bir programı gözükmezken, sosyal medyadan üniversitelilere ücretsiz yemek dağıtımı yapmakla yetindi. Yavaş'ın İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, çalıştaya katılmaması dikkat çekti. 

 

 

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