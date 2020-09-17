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Aktüel Mansur Yavaş'tan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:
Aktüel

Mansur Yavaş'tan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

"İki gün uyutulacak denilince 'Bugün acaba tam uyandığı zamana denk gelir mi' diye geldim ama sanıyorum biraz daha uzayacak. Sevincimiz şu, durumu iyiye gidiyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:45:02 -
Mansur Yavaş'tan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

ANTALYA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Antalya'ya gelen Yavaş, beraberindeki CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Oğlu Gökhan Böcek'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavaş, doktorlardan Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek ile ilk günden beri sık sık telefonda görüştüğünü, takip ettiğini ancak bir süre sonra iletişimin kesildiğini dile getirdi.

Tedavisi uzun sürünce televizyonlardan durumu hakkında bilgi aldığını belirten Yavaş, "İki gün uyutulacak denilince 'Bugün acaba tam uyandığı zamana denk gelir mi' diye geldim ama sanıyorum biraz daha uzayacak. Sevincimiz şu, durumu iyiye gidiyor. Biraz sürecek ama önemli değil. Dualarımız onunla bir an önce iyileşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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