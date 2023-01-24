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Medya Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na ilginç teklif! Çok ama çok şaşıracaksınız
Medya

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na ilginç teklif! Çok ama çok şaşıracaksınız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bir dönem Meral Akşener ile yakın görüntüler veren Mansur Yavaş'ın son dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaştığını belirterek, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Yavaş’ın, 'İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim kampanyanızı ben üstleneyim' diye teklifte bulunduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 18:09:00 -
Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na ilginç teklif! Çok ama çok şaşıracaksınız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bir dönem Meral Akşener ile yakın görüntüler veren Mansur Yavaş'ın son dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaştığını belirterek, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Yavaş’ın, 'İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim kampanyanızı ben üstleneyim' diye teklifte bulunduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Mansur Yavaş’ın ismi cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyordu. Hatta Yavaş en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından birisiydi. İYİ Partili Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ve Buğra Kavuncu, Mansur Yavaş ismini vermişlerdi. Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu ile birlikte Mansur Yavaş ismini ön plana çıkarmıştı. Sadece HDP, Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği süreçte Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na güçlü bir destek geldi. Yavaş, Batıkent’deki temel atma töreninde Kılıçdaroğlu’na, “Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” dedi. Kimileri için bu sürpriz bir gelişme olsa da perde arkasını bilenler açısından sürpriz değil.

KAMPANYA TEKLİFİ

Çünkü bir dönem Meral Akşener ile yakın görüntüler veren Mansur Yavaş son dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaştı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Yavaş’ın, “İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim kampanyanızı ben üstleneyim” diye teklifte bulunduğu söyleniyor. Yavaş’ın bir süre önce, “Eğer 6’lı Masa’da ittifak sağlanırsa ortak aday olurum. Ama ittifak sağlanamazsa Kılıçdaroğlu’na karşı aday olmam” dediği kulislere yansımıştı. (…)"

 

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