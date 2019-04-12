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Seçim 2019 Sayfası

Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı

CHP'liAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Sekreter Refik Tuzcuoğlu ve Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ı görevden aldı.

12 Nisan 2019 Cuma 10:05
Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı

Mazbatasını alana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Sekreter Refik Tuzcuoğlu'nu ve Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ı görevden aldı. Tuzcuoğlu'nun yerine MHP eski milletvekili Murat Özgan'ı göreve getirildi.

Mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve hızlı başladı.

Tuzcuoğlu'nun yerine eski MHP milletvekili getirildi

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki'ye yakınlığıyla tanınan Refik Tuzcuoğlu'nu görevden alan Yavaş, yerine MHP eski milletvekili Murat Özgan'ı göreve getirdi. Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ı da görevden aldı. Yerine belediye müfettişlerinden Ata Şengül atandı.

Belediye meclisi olağanüstü toplanacak

Seçimden sonra Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'ni Cumartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclisin iki başkan vekili bu toplantıda seçilecek. Çoğunluk AK Parti'de olduğu için Başkanvekillerinin AK Parti'li üyelerden seçilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:05
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
  3. Genel Sekreter Refik Tuzcuoğlu
  4. Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan

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