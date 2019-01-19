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Mansur Yavaş'tan 2014 seçimleri için partisine şok suçlama: 550 sandık YSK'ya gitmedi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 2014 yerel seçimlerinde sandıklara sahip çıkamadığı yönündeki eleştirilere verdiği cevapta, partisini ve o dönem genel başkan yardımcılığı yapan Ankara milletvekili Emrehan Halıcı'yı suçladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 23:02
Mansur Yavaş'tan 2014 seçimleri için partisine şok suçlama: 550 sandık YSK'ya gitmedi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 2014 yerel seçimlerinde sandıklara sahip çıkamadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Halk TV'de katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan Yavaş, 2014 seçimlerindeki başarısızlığı için partisini suçladı.

Seçimin kaybedilmesine dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı'nın neden olduğuna ilişkin sözler söyleyen Yavaş, Halıcı'nın sorumluluğunda bulunan 550 seçim sandığının YSK'ya hiç gitmediğini iddia etti.

'Sorumlusu ben miyim?'

CHP Genel Başkan YardımcısıEmrehan Halıcı'ya'ne kadar oy aldık' diye sorduğunu dile getiren Yavaş, "Huzurlarınızda şu soruyu soruyorum; aradan üç ay geçti, 550 sandık YSK'ya hiç gitmemişti. Bunun sorumlusu ben miyim?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:02
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Emrehan Halıcı

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