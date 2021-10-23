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Gündem Mansur Yavaş'ın vurgunu sonrası skandal görüntüler ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş'ın vurgunu sonrası skandal görüntüler ortaya çıktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Kitre bebek’ vurgunu ortaya çıkınca kendisine soru sormak isteyen gazetecileri darp etmişti. Yavaş’ın darp ettirdiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:31:00 - 2021-10-23 14:32:08

Sabah Gazetesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine, 11.500 liraya varan paralar ödediğine yönelik "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberi kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Mansur Yavaş'a "Kitre Bebek" vurgununu sormak isteyen gazeteciler darp edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Beypazarı'nda müze açılışına katıldı. Açılışı görüntülemeye giden Beyaz TV muhabiri, Mansur Yavaş’a soru sormak isteyince olanlar oldu.

Gazeteciler tartaklandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklandı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ın, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildiği o anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Yorumlar

fitne fucur che hapa

Allah bu toplumu cehape zihniyetinden ve fasizmin fitnesinden, illetinden, zorbaligindan korusun, iktidar yuzu gostermesin...bu ulke cehape gitmeden duze cikmaz
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