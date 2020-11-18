  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mansur Yavaş'ın vaatleri havada kaldı! Bu duraktan otobüs geçmiyor
Gündem

Mansur Yavaş'ın vaatleri havada kaldı! Bu duraktan otobüs geçmiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vaatleri havada kalmaya devam ediyor. AK Partili üyesi Sinan Burhan, Ankara tarihi kent merkezi Gezi Durağı'nın önünden gün boyu otobüs geçmemesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:38:00 -

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Sinan Burhan, başkentin Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'verdiği vaatleri yerine getirmemesiyle' eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Sinan Burhan, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi 'Turizmi canlandıracağım' yönünde verdiği vaatlerini hatırlatarak Ankara tarihi kent merkezi Gezi Durağı'nın önünde sabahtan akşam saatlerine kadar otobüsü beklemeye geçti.

Ankara'da tabelası olmasına rağmen gelmeyen otobüs şaşkına çevirirken Sinan Burhan, 'Tabela var hizmet yok... laf var icraat yok...' diyerek 'Mansur Bey belediyeciliği tabela belediyeciliğidir' ifadesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ramazan açdemir

  • Yanıtla

ra

  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında bu da yapılamayacak
Gündem

Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında bu da yapılamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs kısıtlamaları İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede,..
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!
Siyaset

Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yen..
Ülkede protestolara başladılar: Rusya gitmeli, Türkiye'yi istiyoruz
Dünya

Ülkede protestolara başladılar: Rusya gitmeli, Türkiye'yi istiyoruz

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın sona ermesinin ardından Rusya'nın Dağlık Karabağ'da barış gücü olarak yer alacak olması Bakü'de..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay