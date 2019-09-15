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Mansur Yavaş’ın sokağa attığı çocuklara devlet sahip çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sokağa atarak kaderlerine terk ettiği 47 çocuktan reşit olmayan 37’sine koruma kararı çıkarıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 08:46
Mansur Yavaş’ın sokağa attığı çocuklara devlet sahip çıktı!

Ankara Büyükşehir’e bağlı ‘Çocuk Koruma Evleri’nden atılan 47 çocuktan reşit olmayan 37’sine koruma kararı çıkarıldı. Çocukların eğitim ve yaşam masrafları üstlenildi.

Tüm giderleri üstlenildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 çocuk koruma evinin kapatılmasıyla 47 çocuk sokakta kaldı. Parkta yatmak zorunda kalan İ.A’nın yaşadıklarını duyurması üzerine bakanlık yetkileri incelemelere hız verdi. Yapılan değerlendirme sonucunda İ.A. ve kardeşi için bakım ve gözetimini sağlayan ebeveynleri ya da vasilerinin bulunmaması nedeniyle ‘Acil Koruma Kararı’ çıkartıldı. Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İ.A. ve kardeşi yaş ve cinsiyetlerine uygun bir kuruluşa yerleştirildi, eğitim ve sağlık giderleri üstlenildi.

Yurtta kalan diğer çocuklar hakkında yapılan incelemede 47 çocuktan 10’unun reşit olduğu tespit edildi. Buna göre; 6 çocuk için bakım, 12 çocuk için danışmanlık, 5 çocuk için sosyo-ekonomik destek (SED) tedbirine karar verildi. 3 çocuğa SED ile danışmanlık, diğer 3 çocuk için ise SED ile eğitim-danışmanlık, bir çocuk için SED ile sağlık-danışmanlık tedbiri hayata geçirildi. 2 çocuğa eğitim tedbiri verildi. 3 çocuk ise ailesine teslim edildi.

Artık parkta yatmayacak

Koruma evlerinin kapatılmasının ardından üvey annesi tarafından istenmeyen İ.A. günlerce korkarak parkta kalmıştı. İ.A. ve kardeşi artık devlet korumasında.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 08:46
  1. Ankara Büyükşehir
  2. Çocuk Koruma Evleri
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Acil Koruma Kararı
  5. CHP
  6. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • hercaihercai27 dk önce
    bu cocuklarin ağı seni perisan edecektir
  • enesenes31 dk önce
    Reşit olmayanı aldınızda reşit olan 18 yaşındaki biri ne yapsın dışarıda onlarada yazık değilmi
  • ,,,,,,,,52 dk önce
    putperest sapik kavim

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