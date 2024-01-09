Mansur Yavaş’ın projesi çöktü, bir yalanı daha patladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir balonu daha elinde patladı. Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan biz yapıyoruz diyerek duyurduğu Çamlıdere-İvedik Hattı’nı DSİ'nin yaptığı ortaya çıktı. DSİ'den yapılan açıklamada; “Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini” DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan reklamlarını yaparak duyurduğu Çamlıdere-İvedik isale hattı projesine DSİ'den yalanlama geldi.

DSİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5 Ocak 2023 tarihli bazı basın-yayın organlarında, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Çamlıdere Barajı'ndan kente su sağlayan isale hattını yenilemek için harekete geçtiği konusunda haberler yayınlandığına dikkat çekildi. DSİ'nin içme suyunda faaliyet göstermeye başladığı 1968 yılından bu yana ülke genelinde 400 adet içme suyu tesisini tamamladığı kaydedilen açıklamada, bu tesisler ile de yaklaşık 50 milyon kişiye yıllık 5,2 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığı belirtildi.

DSİ tarafından tamamlanan tesislerden birinin de Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Sistemi olduğu ifade edilen açıklamada, Ankara'nın 2050 yılında ortaya çıkacak içme suyu ihtiyacını garanti altına almış olan ve DSİ tarafından inşa edilerek 2019 yılında devreye alınan Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede havzasındaki suların, Işıklı Regülatörü ve 31,6 km uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmakta olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 5 Ocak 2023 tarihli haberlere yansıyan "Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini" işinin de ASKİ'nin talebi üzerine Japon kredi kuruluşu JICA Kredisi finansmanı ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı ve şu bilgilere yer verildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"DSİ İHALE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI"

"DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan girişimler ile 'Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini' işi 2023 Yılı Yatırım Programına alınarak ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini iki aşamadan oluşmaktadır: 1-Kınık Tünel Çıkışı ile İvedik Su Arıtma Tesisi Arası Çamlıdere-1 Öngerilmeli Beton Boru Hattının Yeniden Yapılması Yaklaşık 31,650 km Ø 2200 mm çaplı Çelik Boru İçmesuyu Ana İletim Hattı İnşaatı ile Sanat Yapıları İnşaat, Mekanik, Elektrik İmalatlar yapılacaktır. 2- Güdül, Beypazarı, Ayaş İlçe Merkezleri İle Bağlı Mahallelere İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması 50.000 m3/gün kapasiteli Konvansiyonel İçmesuyu Arıtma Tesisi ve toplamda 397 km'lik isale hattı yapılacaktır.