Mansur Yavaş’ın online yalanı pes dedirtti

Mustafa Tuna 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ücretsiz interneti Kızılay başta olmak üzere bir çok bölgede başlatmıştı. Mustafa Tuna’dan koltuğu devralan Mansur Yavaş ise Kızılay Onlıne şeklinde paylaşım yaparak ücretsiz interneti kendi hizmeti gibi halka sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Altındağ Belediye Meclis Üyesi ve Ak Parti Meclis Grubu Basın Sorumlusu Sinan Burhan ise “Bu durum milletin aklıyla dalga geçmektir. Bu hizmet 2018 yılında başlatıldı. 3 yıl önce Güvenpark ve Kızılay’da Mustafa Tuna başlattı“ dedi.

2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Doç. Dr. Mustafa Tuna başta 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olmak üzere Ankara’nın 19 noktasında ücretsiz internet hizmetini, halkla buluşturmuştu. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı wi-fi ile buluşturduk açıklaması yaptı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın verdiği hizmetten tam 3 yıl sonra Mansur Yavaş’ın Kızılay Online başlığıyla paylaşım yapması tepkilere neden oldu. Gençlere yönelik size ücretsiz internet getirdim diyen Yavaş’ın bu açıklaması algı belediyeciliğine örnek gösteriliyor

"Emek hırsızlığı var"

Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan sessiz kalmadı. Burhan yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş algı belediyeciliği yapıyor bu yapılan paylaşım emek hırsızlığıdır. Ankara halkına ücretsiz interneti başlatıyorum demek Ankara halkının aklıyla dalga geçmektir” açıklamasında bulundu. Burhan, Mansur Yavaşı’ın sanal belediyecilik yaptığının da altını çizdi.