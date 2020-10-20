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Siyaset Mansur Yavaş'ın 'azılılar' dediği grupta Kemal Kılıçdaroğlu da var
Siyaset

Mansur Yavaş'ın 'azılılar' dediği grupta Kemal Kılıçdaroğlu da var

Her seferinde Deniz Gezmiş ve Yılmaz Güney gibi solak camianın kahraman ilan ettiği isimlere destek veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanı olduğu CHP'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın yıllar önce Deniz Gezmiş ve Yılmaz Güney gibi solculara destek çıkanlara "azılılar" tepki gösterdiği videosu yine gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:47:00 - 2020-10-20 15:14:30

CHP ve İYİ Parti'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş'ın ülkücü geçmişinin tam tersi yola girdiği yeni siyasi çizgisi halem eleştirilirken yıllar önce yaptığı bir konuşmaya ilişkin video yine gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu ve solaklar kolkola

Partisini sol terör örgütlerine teslim eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde solcuların 'kahraman' ilan ettiği Deniz Gezmiş, Yılmaz Güney ve Eşber Yağmurdereli'ye sahip çıkan açıklamalarda bulunuyor.

Solaklarla kolkola giren Kılıçdaroğlu'nun aday göstermesiyle belediye başkanı olan Mansur Yavaş yıllar önce yaptığı bir konuşmada ise Deniz Gezmiş, Yılmaz Güney ve Eşber Yağmurdereli'ye sahip çıkanlar ağır ifadeler kullanmıştı.

Yavaş "Azılılar" demişti

Yavaş yaptığı konuşmada "Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, Terörist Kör Eşber'i, Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip, ülkücüleri mafya ve çete ilan eden azılılara soruyorum: Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

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