Mansur Yavaş'ın 'azılılar' dediği grupta Kemal Kılıçdaroğlu da var

CHP ve İYİ Parti'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş'ın ülkücü geçmişinin tam tersi yola girdiği yeni siyasi çizgisi halem eleştirilirken yıllar önce yaptığı bir konuşmaya ilişkin video yine gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu ve solaklar kolkola

Partisini sol terör örgütlerine teslim eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde solcuların 'kahraman' ilan ettiği Deniz Gezmiş, Yılmaz Güney ve Eşber Yağmurdereli'ye sahip çıkan açıklamalarda bulunuyor.

Solaklarla kolkola giren Kılıçdaroğlu'nun aday göstermesiyle belediye başkanı olan Mansur Yavaş yıllar önce yaptığı bir konuşmada ise Deniz Gezmiş, Yılmaz Güney ve Eşber Yağmurdereli'ye sahip çıkanlar ağır ifadeler kullanmıştı.

Yavaş "Azılılar" demişti

Yavaş yaptığı konuşmada "Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, Terörist Kör Eşber'i, Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip, ülkücüleri mafya ve çete ilan eden azılılara soruyorum: Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz?" ifadelerini kullanmıştı.