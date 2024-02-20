Mansur Yavaş'ı ifşa etti! 'Adrese teslim ihale veriyor!'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Mansur Yavaş 'Canlı yayınla ihale yapıyorum' diyor. Ama ihalelerin yüzde 70'ini doğrudan temin ile yapıyor. Yavaş, adrese teslim ihale veriyor. Göz boyamak için canlı yayın yapıyor." dedi.

tv100 com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İletişimci-Yazar Ferhat Murat, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Sinan Burhan'a özel açıklamalarda bulundu.

"ALTINOK KAMPANYA VE PROJELERLE ANKARA'DA SES GETİRMEYE BAŞLADI"

Sinan Burhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Turgut Bey ortaya koymuş olduğu kampanya ile projelerle Ankara’da ses getirmeye başladı. Şu anda hem Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları, hem AK Parti Teşkilatları fevkalade çalışıyorlar. MHP İl Başkanı Alparslan Bey, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Bey ile çok yoğun bir çalışma içerisindeler.

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ALTINOK: GÖZ BOYAMAK İÇİN CANLI YAYIN YAPIYOR

Sayın Altınok diyor ki; "Ben projeler üzerinden rakibimle yarışmak istiyorum. Polemikler üzerinden değil. Mansur Yavaş 'Canlı yayınla ihale yapıyorum' diyor. Ama ihalelerin yüzde 70'ini doğrudan temin ile yapıyor. Yavaş, adrese teslim ihale veriyor. Göz boyamak için canlı yayın yapıyor. Peki ihale bitince işin takibini neden yapmıyorsun? İş yapılıyor mu yapılmıyor mu neden denetlemiyorsun? Şeffaflığın adı var kendi yok. İhaleleri Mansur Yavaş'ın yandaşları alıyor. 'Ankaralıya 58 km metro yapacağım' diye söz verdi. Ankara Büyükşehir'in 5 yılda yaptığı 5 santim metro yok. Ankara'da 100 söz vermiş, 90'ını yapmamış."

Kaynak: tv100 com