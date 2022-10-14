Mansur Yavaş’ı böyle protesto ettiler! “Meclis güvende değil”

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Mansur Yavaş protestosu yaşandı. Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Kurtuluş Kara ve beraberindeki Şoför esnafı, “Mansur Yavaş 4 yıldır bizi oyalıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi vermesi gereken desteği bize vermiyor. Otobüsçü esnafı perişan” diyerek CHP’li yönetime tepki gösterdiler.

Belediye meclisinde pankart açan esnaf yöneticilerinin tepkisi artarak devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “Esnafın tepkisi normal. Belediye yönetim ulaşım esnafına kalıcı bir çözüm bulmalıdır. Ayrıca meclis salonunu güvenliğini sağlamak sayın Mansur Yavaş’ın görevi. Mansur bey belediye meclisine gelmiyor. Daha vahimi belediye meclisinin güvenliğini bile sağlayamıyor” diye konuştu.

Köse, “Daha önce meclis üyelerinin üzerine zabıtaları gönderen Mansur Yavaş ve yönetimi neden meclis salonunun güvenliğini sağlayamıyor” dedi.