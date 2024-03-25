  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'

Dünyanın en değerli para birimi belli oldu! Dolar, sterlin ya da euro değil: TL karşılığı 104 lira

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı seçime günler kala son durumu açıkladı: Bu sonuç bana çok ilginç geldi

F-35'lerle ilgili büyük uyanıklık! Böyle skandal görülmedi

İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'DEM Parti' tepkisi! 'Koltuk sevdası Türkiye'den büyük…'

CHP'li aday Kılıçdaroğlu'nu DEM'liye şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de kızıp indirdik!

Ermenistan çağrı yaptı: Türkiye bunu yapabilir!

Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne kaç kişi katıldı? Başkan Erdoğan resmi rakamı açıkladı

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek tartıştı” iddiasıyla ilgili flaş açıklama!
Gündem Mansur Yavaş'a Londra'da ev tepkisi: Dinleyenleri aptal yerine koyuyor
Gündem

Mansur Yavaş'a Londra'da ev tepkisi: Dinleyenleri aptal yerine koyuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:16:00 -
Mansur Yavaş'a Londra'da ev tepkisi: Dinleyenleri aptal yerine koyuyor

Nedim Şener, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur'un Londra'daki evi hakkında yaptığı açıklamayı eleştirdi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ''Türkiye'de iş bulamadığı için 2014'te İngiltere'ye gidip ev aldı.'' diyerek kızını savunmuştu. Gazeteci Nedim Şener, Yavaş'ı sert sözlerle hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener, ''Hayır “Türkiye’de iş bulamıyorsa İngiltere’ye iş bulmaya gitti” dese anlaşılır da “Türkiye’de iş bulamayınca Londra’da ev almak” nasıl bir açıklama ? Kimsenin malında kimsenin gözü yok ama dinleyenleri de bu kadar aptal yerine koymak fazla olmuş.'' diye Yavaş'a tepki gösterdi.

 

Mansur Yavaş pastanın üstünde bir de çilek istiyor! Ankara’yı yenilecek pasta olarak görüyor
Mansur Yavaş pastanın üstünde bir de çilek istiyor! Ankara’yı yenilecek pasta olarak görüyor

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mansur Yavaş pastanın üstünde bir de çilek istiyor! Ankara’yı yenilecek pasta olarak görüyor

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Seçim sonrası bunu yapacaklar
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Seçim sonrası bunu yapacaklar

Medya

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Seçim sonrası bunu yapacaklar

Paniğe kapılan Mansur Yavaş'ın kurnazlığı ayyuka çıktı!
Paniğe kapılan Mansur Yavaş'ın kurnazlığı ayyuka çıktı!

Siyaset

Paniğe kapılan Mansur Yavaş'ın kurnazlığı ayyuka çıktı!

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı
Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı

Sosyal Medya

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı

Mansur Yavaş ABB'yi borca batırdı! Tam 14 kat arttı
Mansur Yavaş ABB'yi borca batırdı! Tam 14 kat arttı

Siyaset

Mansur Yavaş ABB'yi borca batırdı! Tam 14 kat arttı

ABB’den 1 milyar liralık ‘direk’ vurgunu! Mansur Yavaş belediyeyi böyle zarara uğrattı
ABB’den 1 milyar liralık ‘direk’ vurgunu! Mansur Yavaş belediyeyi böyle zarara uğrattı

Gündem

ABB’den 1 milyar liralık ‘direk’ vurgunu! Mansur Yavaş belediyeyi böyle zarara uğrattı

Mansur Yavaş ihaleleri tek bir aileye yağdırmış
Mansur Yavaş ihaleleri tek bir aileye yağdırmış

Gündem

Mansur Yavaş ihaleleri tek bir aileye yağdırmış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23