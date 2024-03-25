Mansur Yavaş'a Londra'da ev tepkisi: Dinleyenleri aptal yerine koyuyor
Nedim Şener, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur'un Londra'daki evi hakkında yaptığı açıklamayı eleştirdi.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ''Türkiye'de iş bulamadığı için 2014'te İngiltere'ye gidip ev aldı.'' diyerek kızını savunmuştu. Gazeteci Nedim Şener, Yavaş'ı sert sözlerle hedef aldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener, ''Hayır “Türkiye’de iş bulamıyorsa İngiltere’ye iş bulmaya gitti” dese anlaşılır da “Türkiye’de iş bulamayınca Londra’da ev almak” nasıl bir açıklama ? Kimsenin malında kimsenin gözü yok ama dinleyenleri de bu kadar aptal yerine koymak fazla olmuş.'' diye Yavaş'a tepki gösterdi.
Hayır “Türkiye’de iş bulamıyorsa İngiltere’ye iş bulmaya gitti” dese anlaşılır da “Türkiye’de iş bulamayınca Londra’da ev almak” nasıl bir açıklama ?
Kimsenin malında kimsenin gözü yok ama dinleyenleri de bu kadar aptal yerine koymak fazla olmuş. https://t.co/1HcrnfBbrZ — Nedim Şener ???????? (@nedimsener2010) March 24, 2024
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