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Siyaset Mansur Yavaş'a dikkat!
Siyaset

Mansur Yavaş'a dikkat!

Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın yılan hikayesine dönen cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mansur Yavaş ismine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Selvi, "Kendini 'G günü'ne saklıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:26:00 -
Mansur Yavaş'a dikkat!

Verdiği kulis bilgileriyle tanınan gazeteci Abdulkadir Selvi, yine dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Millet İttifakı'nın yılan hikayesine dönen cumhurbaşkanı adayıyla alakalı yazan Selvi, Mansur Yavaş ismine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte Selvi'nin Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü: 

"Hep Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu üzerine odaklanıyoruz ama ben Mansur Yavaş ismine dikkat edin derim. Mansur Yavaş kendini “G günü”ne saklıyor.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetine girmiyor, cumhurbaşkanlığı savaşının dışında yer aldığı için yıpranmıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu rekabeti, iki ismin devre dışı kalmasına yol açarsa yıpranmamış taptaze bir isim olarak Mansur Yavaş orada duruyor."

 

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