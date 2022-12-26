Mansur Yavaş’a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 2 bin 502 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yaptığı kasım ayı anketinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk kez Mansur Yavaş’ı geçip ilk sıraya yükseldiğini belirtti.

Selvi, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Siyaset belirsizliği kaldırmıyor. Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda net bir mesaj vermemesi onu geriletirken, cumhurbaşkanı adaylığı giderek netleşen Kılıçdaroğlu ilk kez Mansur Yavaş’ı geçti. Cumhurbaşkanlığı anketinde geri sıralara düşen Ekrem İmamoğlu’nun mahkemeden çıkan siyasi yasak kararı ve Saraçhane mitingleri ile ne kadar puan toplandığı ise önümüzdeki ay yapılacak olan anketlerde ölçülebilecek.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 2502 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yaptığı kasım ayı anketinde Kılıçdaroğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sıraya yükseldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Optimar’ın, “Bu yaz cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 43.7’si Erdoğan yanıtını verdi. İlk kez ikinci sıraya yükselen Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 12.4 çıktı.

Kılıçdaroğlu’nu 10.1’le Mansur Yavaş takip ederken, Ekrem İmamoğlu yüzde 9’la dördüncü sırada geldi.

Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 6.8 çıkarken Meral Akşener’e olan destek yüzde 6.0 olarak ölçüldü.

İsmi yeniden cumhurbaşkanı adayları arasına sokulmaya çalışılan Abdullah Gül ise yüzde 2.9’la yedinci sırada geldi.

Tekrar ifade etmek istiyorum. Siyasi yasak kararı ve Saraçhane toplantılarının Ekrem İmamoğlu’na katkısı henüz ölçülmedi. Ocak ayı anketlerinde bu oran ortaya çıktığı zaman paylaşmaktan kaçınmayacağım.

ERDOĞAN FARKI AÇIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayından bu yana elde ettiği yükselişini ise sürdürüyor. CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkan Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’na desteğin toplamı, Erdoğan’a verilen desteğin 12.2 puan gerisinde kalıyor.

YAVAŞ İKİNCİ SIRADA

Optimar’ın anketinden Kılıçdaroğlu’na bir iyi, bir kötü haber çıkmış. İyi haber, Mansur Yavaş’ı da geçerek ikinci sıraya yükselmesi, kötü haber ise en beğenilen siyasetçi anketinde hâlâ gerilerde olması.

En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 28’le birinci sırada yer alıyor. Erdoğan tüm kategorilerde birinci sırada. 20 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmesine rağmen en yakın rakibine dahi birkaç kat fark atıyor. Erdoğan’ı yüzde 10.7’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Mansur Yavaş işine odaklanan, polemiklere girmeyen bir siyasetçi olarak yıpranmıyor.

İMAMOĞLU GERİLİYOR

Ekrem İmamoğlu ise Yavaş’ın tam aksine girdiği polemikler ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması nedeniyle yüzde 5’le altıncı sıraya gerilemiş durumda. Kılıçdaroğlu yüzde 5.9’la İmamoğlu’nun hemen üzerinde beşinci sırada geliyor. İmamoğlu siyaset tarzını ve ekibini değiştirmediği sürece erimeye devam edecek.

Üçüncü sırada yüzde 8.1’le Demirtaş yer alırken onu yüzde 6.6’yla Meral Akşener takip ediyor.

PARTİLERİN OY ORANI NASIL?

Optimar’ın anketinden çıkan, partilerin oy oranıyla ilgili verileri iki ayrı kategoride değerlendirmek gerekiyor.

İlk beşte olan partiler ile yüzde 1 ve altında olan partiler. Sadece barajı aşan partiler açısından değil, yüzde 1’in altındaki partiler açısından da ilginç sonuçlar var. Bir süredir küçük partilerden büyük partilere doğru bir oy kayması yaşanıyor. Optimar’ın kasım anketi, bunu göstermesi açısından ilginç. Ama asıl oy kaymaları seçim sürecine girilince ortaya çıkacak.

CHP VE İYİ PARTİ

AK Parti yüzde 39.2’yle ilk sırada gelirken, onu yüzde 23.9’la CHP takip ediyor. Ekonomik sorunların muhalefet açısından avantajlı bir ortam hazırlamasına rağmen CHP’nin oy oranı artmıyor. Bir dönem İYİ Parti’nin oyları hızlı bir tırmanışa sokuldu ama bu parti son birkaç aydır bir gerileme yaşıyor.

İYİ Parti yüzde 10.9 oy oranı ile üçüncü sırada gelirken, HDP yüzde 10.7’yle dördüncü sırada. MHP’nin oy oranı ise yüzde 8.6 çıkıyor.

Futbol deyimiyle düşme hattında olan partilerin durumu ise ilginç.

FATİH ERBAKAN VE TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Fatih Erbakan’ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1 oy oranı ile ilk sırada geliyor. Saadet Partisi’nin yanlış politikaları nedeniyle Milli Görüşçülerin bir kısmı Yeniden Refah Partisi’ne yönelmiş durumda.

ÜMİT ÖZDAĞ VE BABACAN

Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ise yüzde 0.9’la aynı sıraları paylaşıyorlar. İki partiye dikkatinizi çekmek istiyorum. Suriyeli sığınmacılar konusu öncelikli gündem maddesi olduğu sıralarda yüzde 2’yi aşan Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi hızlı bir gerileme yaşıyor. Zafer Partisi yüzde 0.5’le 11’inci sırada yer alıyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle sıçrama yapması beklenen Ali Babacan’ın DEVA Partisi ise Ahmet Davutoğlu’nun partisi ile eşitlenmiş durumda.

EKONOMİ YİNE ÖNDE

“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtta ekonomi uzun bir süredir birinciliği kimseye kaptırmıyor. Sadece oran değişiyor. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında yüzde 75’i aşan bir oranda ilk gündem maddesi ekonomi olarak çıkıyordu. Optimar’ın anketinde yüzde 55.6’yla yine ilk sırada ekonomi geliyor. İşsizlik ise yüzde 4.2 çıkıyor. İkisi toplandığında 59.8’e ulaşıyor.

RIFKIN KURTARAMADI

Kılıçdaroğlu, Merkel’in danışmanı Rifkin’i kendine başdanışman yapsa da İngiltere’den fon bulduğunu açıklasa da halkımız muhalefetin ekonomiyle ilgili sorunları çözeceğine inanmıyor. Muhalefet, topluma bu güveni veremiyor.

SEÇİMİ NASIL KAZANIR?

Peki bu sorunu hangi parti çözer?

Ankete katılanların yüzde 31.6’sı AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16.7 çıkıyor. HDP diyenler yüzde 5.3 olurken İYİ Parti diyenler yüzde 4.9’a ulaşıyor. MHP çözer diyenlerin oranı ise yüzde 4.3 çıkıyor.

Muhalefet seçimleri, 6’lı masadaki ayak oyunlarıyla değil, topluma “Benim sorunlarımı en iyi muhalefet çözer” güvenini verdiği zaman kazanacak."