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Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki

CHP’nin sahte senetle icra takibi yapmaktan ceza alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ana muhalefet partisini ikiye böldü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, Yavaş’ın adının karıştığı sahte senet skandalının kabul edilemez olduğunu söyledi.

26 Mart 2019 Salı 21:40
Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki

 YENİ AKİT/ANKARA 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve kurultay delegesi Cengiz Topel Yıldırım, “Mansur Beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Bu mesajlara bakınca işin vahameti daha iyi anlaşılıyor. Bu tür mesajlar bizim Ankara’ya çıkardığımız adayın karakterinin bir özetidir. Çok üzgünüm. Keşke bu mesajları görmesiydik” dedi.

(Cengiz Topel Yıldırım)

Mazlumsan anlat

Yavaş’ın skandal ortaya çıktıktan sonra sürekli mağdur edebiyatı yaptığını ancak tatmin edici bir açıklama da yapamadığını vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti: “15 gündür bu konu konuşuluyor. Ben de bekliyorum ki, Mansur Bey çıkacak ‘Böyle bir şey yok’ diye milletin gözünün içine baka baka anlatacak. Eğer sen mazlumsan, mağdursan sesini daha çok çıkarman lazım. Halk TV’ye çık, KRT’ye çık anlat. Bunu yapmıyor. Onun yerine ‘mağdurum’ diye geziniyor.

Vicdanlar rahatsız

İşin içinde sahtecilik var, senet var, tahsilatçılık var diyorlar. Yetmiyor Yargıtay’da iş takipçiliğinden bahsediyorlar. Bu iddialara karşı bizim arkadaşlar ne diyor? ‘Bize iftira attılar, masumuz, adam sahtekar’ diyorlar. Bunu söylediğinizde halkın ve CHP seçmeninin vicdanı tatmin olmuyor. Adam şizofrenmiş, sapıkmış.. Adamın ne olduğunun bir önemi yok. Adamın günahları senin günahlarını affettirmez.

Haberi varmış

İşin en ilginç yönü Kemal Bey’in bu davadan haberi varmış. Kemal Bey diyor ki ‘Önemsemedim, ciddiye almadım.’ Bu işin nasıl bir sonuç doğuracağını Mansur Bey anlatmamış. Aleyhine kesilmiş, Yargıtay’da onanmış bir ceza var. Diğer tarafta kesinleşmiş hiçbir karar görmedik. Kimse daha ortaya koymadı. Mansur Bey hakkındaki kararı ortadan kaldıran başka bir mahkeme kararı yok.

Bizimkiler dut yemiş bülbül 

CHP yöneticileri adeta dut yemiş bülbül gibi susuyor. Üç maymunu oynuyor. Ne yaptıklarını anlamış değilim. Adayınıza güveniyorsanız, yanında durmak ve gereğini yapmak zorundasınız. Bunu da yapmıyorlar. Asıl üzücü olan bu.

Ankara’yı kaybettik

Biz Mansur Bey’i aday yaptığımız gün Ankara’yı kaybettik. Tıpkı 2014’te olduğu gibi. Biz o zaman da seçimi kazanabilirdik, ama yanlış aday tercihi ile kaybettik. Şimdi büyük ihtimalle Mansur Bey kaybedecek, istifa edip gidecek. Ama onun yanında tahmin ediyorum Kemal Bey’in liderliği de tartışılır hale gelecek ve CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılacak.

Anketlere inanmıyorum

Mansur Bey 2009 ve 2014 seçimlerinde de önde olduğunu söylüyordu. Şimdi de aynı şeyi söylüyor. Eğer bir anket açıklıyorsanız künyesini ortaya koymanız lazım. Bahsettiği tüm anketler basından gördükleri. Kendisi hiç anket yaptırmadığını açıkladı. Ortada anket falan yok, manipülasyon var.

İmamoğlu örneği

Seçim sandıkta kazanılır. Ekrem Bey, İstanbul’da 80 tane anket yaptırıyor 1 tane anketten bahsetmiyor. Bizim aday 1 tane anket yaptırmamış her gün anketten bahsediyor. Bu çelişki değil mi?

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:40
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cengiz Topel Yıldırım
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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