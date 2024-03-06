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Siyaset Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Oyları bölme'
Siyaset

Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Oyları bölme'

Yeniakit Publisher
2024-03-06 23:59:00 - 2024-03-07 00:18:04
Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Oyları bölme'

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "adaylıktan çekil" dedi.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, görev alanı Ankara'yı terk ederek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine "cumhurbaşkanı yardımcısı" adayı ünvanıyla katılan Mansur Yavaş'ın Ankara dışında hiçbir şeyle ilgilenmediğini iddia etti.

Saymaz, "Mansur Yavaş, Ankara sınırlarının dışıyla ilgilenmez. Zaten CHP ile aidiyet ilişkisi yok, bir üyelik ilişkisi var. Bunu da üyelik ilişkisiyle sınırlı tutmak istiyor. CHP'nin politikalarına müdahil değil, olmak da istemiyor. Çünkü kendisi o kadar CHP'li değil" dedi.

İsmail Saymaz'ın konuşmasını sosyal medya hesabından alıntılayan İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Yavaş'a adaylıktan çekil çağrısı yaptı.

İP'li Yıldırım Mansur Yavaş'ın CHP maskesi taktığını ancak bir CHP'li olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yavaş’a çağrımdır!!! CHP’li olmayan, CHP maskeli Yavaş: Adaylıktan çekil! Partisinin rozetini taşıyan, aday olduğu partiden utanmayan: İki maskesiz aday yarışsın. Maskenle oyları bölme!"
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