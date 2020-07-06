Mansur Yavaş yazdı... Sözcü ve Cumhuriyet oynadı! Algı operasyonunu Melih Gökçek çürüttü

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkent genelinde faaliyet gösteren 13 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yöneticileriyle bir araya geldi.

Yavaş, "Bir firma daha önceki dönemde Ankara'da aşağı yukarı birkaç milyar dolarlık asfalt ihalesi almış, tonu 60 dolardan. Biz şimdi 19 firmanın girdiği açık ihaleyle aynı firmaya 25 dolardan yaptırıyoruz." sözleriyle petrol fiyatları üzerinden AK Parti karşıtı bir algı operasyonuna soyundu.

Düşen petrol fiyatlarını görmezden geldi

CHP'li Mansur Yavaş, "AKP döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı, aynı firmadan 25 dolara alıyoruz" sözleriyle prim yapmaya çalışırken son 20 yılın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatlarından bahsetmedi. Öyle ki; petrol fiyatları 165 dolar seviyelerinden 20 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşadı.

CHP yandaşı medya çanak tuttu

Yavaş'ın algı operasyonuna CHP yandaşı medyadan destek gecikmedi. Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri, CHP'li Mansur Yavaş'ın manipülatif konuşmasını manşetlerine taşırken, tepki Melih Gökçek'ten geldi.

Gönüllü sazan mısın Sözcü?

Algı operasyonuna Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Melih Gökçek, "Yalan söylüyorsun Sözcü. Gönüllü sazan mısınız? İşte son üç dönemin asfalt fiyatları hadi sizi sazan yerine koyanlara sorun, belgeleriyle bu listenin aksini ispat edebilirler mi? Petrol fiyatları 165 $'dan 20 $'a düştü. Hadi fiyatları düşürsene Mansur Yavaş. İşin gücün algı." ifadelerini kullandı.

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