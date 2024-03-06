  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mansur ‘yavaş yavaş’ gidiyor! Turgut Altınok’tan son anket sonucu
Gündem

Mansur ‘yavaş yavaş’ gidiyor! Turgut Altınok’tan son anket sonucu

Yeniakit Publisher
2024-03-06 10:48:00 - 2024-03-06 10:49:59

Canlı yayında Ankara'ya can suyu olacak projelerini anlatan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, yapılan son iki ankette de öne geçtiklerini söyledi.

Türkiye, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin atmosferinde..

Hal böyle olunca siyasetin gündemi de bir hayli yoğun.

Siyasi partiler bir yandan çalışmalarını sürdürürken belediye başkan adayları da 7/24 gerek sahada gerekse canlı yayınlarda vatandaşlara vaatlerini anlatıyor.

O isimlerin başında da Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok geliyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara'ya yeni bir belediyecilik anlayışı kazandırmak isteyen Altınok, gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor.

Açıkladığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Turgut Altınok, son olarak TRT Haber'e konuk oldu.

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a "Yaptırdığınız anketlerde son durum nasıl görünüyor?" diye soruldu.

"Sokağın nabzı Ankara'da iyi, 4 puan öndeyiz"

Bugüne kadar yaptırdıkları iki anket olduğunu belirten Altınok, şu yanıtı verdi:

Sabahtan başlıyoruz çalışmaya, tabii ben sokağı seviyorum. Makamda değil her zaman sokaktayız. Halka dokunmayı, dinlemeyi seviyorum. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz.

Kalabalık yerlere giriyoruz, Ankara'da merkezi yerlerimiz var herkesin alışveriş yaptığı. Kızılay'dır, Ulus'tur.. Ama biz her yeri geziyoruz, bir tek Elmadağ kaldı inşallah yarın da oraya gideceğim. Keyifli bir seçim çalışması yapıyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da iyi.

En son ankette öndeyiz. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz.

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"
CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

Gündem

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

Turgut Altınok'tan üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sözü
Turgut Altınok'tan üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sözü

Gündem

Turgut Altınok'tan üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sözü

Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı
Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı

Gündem

Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı

Bebek katiline 'Apo Bey' demişti! Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'a tepki
Bebek katiline 'Apo Bey' demişti! Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'a tepki

Siyaset

Bebek katiline 'Apo Bey' demişti! Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'a tepki

Devlet Bahçeli'den Turgut Altınok'a sürpriz" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Turgut Altınok'a sürpriz
Devlet Bahçeli'den Turgut Altınok'a sürpriz

Gündem

Devlet Bahçeli'den Turgut Altınok'a sürpriz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23