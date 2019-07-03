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Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nün 'Yeşil Alan Bakım ve Onarım' ihalesine fesat karıştığı iddialarına CHP'li Mansur Yavaş'tan yalanlama gelmişti. Söz konusu toplantının ortaya çıkan görüntüleri ihalede yaşanan usulsüzlüğü gözler önüne serdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nün 'Yeşil Alan Bakım ve Onarım' ihalesine fesat karıştığı iddialarına CHP'li Mansur Yavaş'tan yalanlama gelmişti. Söz konusu toplantının ortaya çıkan görüntüleri ihalede yaşanan usulsüzlüğü gözler önüne serdi.

CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nün 'Yeşil Alan Bakım ve Onarım' ihalesinin videosunda 'ihaleye karışan fesat' ortaya çıktı.

'Belgen eksik ama rakamın yüksek'

8 Mayıs 2019 tarihli toplantıyı yöneten kişi oturum sonunda mikrofonu açık unuttu. İhaleyi verdiği kişiye, 'Senin evrağında bir eksik var. Oda kayıt belgen yok ama rakamın iyi diye biz seni kabul ettik. Oda kayıt veya faaliyet belgenden birisini vermen lazım. Varsa birisini ver." dedi. Karşısındaki kişi bir süre çantasını kurcaladığında istenilen belgenin olmadığını anlayan oturum yöneticisi, "Tamam. Biz var kabul edelim." ifadelerini kullandı. 

Belgesindeki eksikle ihaleyi alan kişi; kendisini 'yüksek rakam verdiği için' idare eden oturum yöneticisine "Allah razı olsun." diyerek cevap verdi.

Büyükşehirden yalanlama gelmişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi iddia edilen haberin gerçek dışı olduğunu belirterek bir basın açıklaması yapmıştı. Açıklamada ihaleye katılan şirketlerin istenilen yeterliliği sağlayamadığı için ihalenin iptal edildiği, ikinci ihaleyi de başka bir şirketin kazandığı kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
  1. Mansur Yavaş
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • İlhanİlhan27 dk önce
    İhalelerde Yolsuzluk var ,adam kayırma var diyen Mansur Yavaş,canlı canlı yapıyor bunu. Allah'ın sopası yok. Mansur Yavaş ı kendi yalanlariyla vuruyor.Daha neler gösterecek kimbilir bu CHP.Allah hepimize yardım etsin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 28 dk önce
    Buna Ne Diyeceksin Mansur Yavşak. İşiniz Gūcūnūz Yalan Dolan Hile Yolsuzluk.
  • AliAli50 dk önce
    Başkasının hırsız olduğunu değil kendinizin dürüst olduğunuzu göstermeniz gerekiyor gerekiyor bunu hala anlamadınız mı
  • AliAli50 dk önce
    Yavaş yavaş olur böyle şeyler
  • ÖzfürÖzfür56 dk önce
    Çakallar, attığınız çamura kendiniz inanıyor musunuz acaba?

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