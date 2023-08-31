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Siyaset Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından Tunç Soyer'den de açıklama geldi! 'Nasipse bir dönem daha'
Siyaset

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından Tunç Soyer'den de açıklama geldi! 'Nasipse bir dönem daha'

Yeniakit Publisher
2023-08-31 19:36:00 - 2023-08-31 20:24:01
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından Tunç Soyer'den de açıklama geldi! 'Nasipse bir dönem daha'

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

CHP'li Soyer adaylığına gerekçe olarak şunu gösterdi: Vadettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yapamadıklarımız var. O nedenle bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret etti. Ziyarette gündemi değerlendiren Soyer, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından adaylığını ilan etti.

'Yüzde 20 cvarında yapamadıklarımız var'

CHP'li Soyer şöyle konuştu:

Orman yangınları, pandemi, deprem… Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler… 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. ‘Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz’ diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki… İzmir’i tekrar bir dünya kenti yapıp, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz.
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