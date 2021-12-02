  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mansur Yavaş ülkücüleri hatırladı
Siyaset

Mansur Yavaş ülkücüleri hatırladı

Ankara'da, CHP'li belediyeye ait olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Alparslan Türkeş'i anma toplantısında çıkan olaylarda parmağı olduğu iddia edilen Mansur Yavaş, Alparslan Türkeş Vakfı'nın genel sekreterinin belediyede çalıştığını kabul etti ve "Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?” diyerek büyük bir pişkinliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:37:00 -
Mansur Yavaş ülkücüleri hatırladı

 

Ankara'da, CHP'li Belediyeye ait olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Alparslan Türkeş'i anma toplantısında çıkan olaylarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim" sözleriyle işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Alparslan Türkeş Vakfı'nın genel sekreterinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını kabul eden Yavaş, "Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?” diyerek büyük bir pişkinliğe imza attı. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını iddia eden Yavaş, "Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam" görüşünü ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcaları ise "Alparslan Türkeş'in 'Türk milleti ebediyen muhalefete mahkum edecektir' dediği CHP'de siyaset yaparak ülkücü katilleriyle yan yana gelmekte bir beis görmeyen Yavaş, meğer ülkücüleri ne kadar da düşünürmüş" diyerek CHP'li başkana tepki gösterdi.   

Ne olmuştu?

Devlet Bahçeli, Ankara'da, CHP'li Belediyeye ait olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş'i anma toplantısına ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" demişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Dehşet bir şekilde geliyor' diyerek uyardı
Ekonomi

Elinde altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Dehşet bir şekilde geliyor' diyerek uyardı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın için çok çarpıcı bir tahminde bulundu.
Terör sevici HDP'lilerin Savcı Sayan kumpası elinde patladı!
Siyaset

Terör sevici HDP'lilerin Savcı Sayan kumpası elinde patladı!

Terör sevici HDP'nin Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile korumalarının bir işçiyi darbetti iftirasını ..
FETÖ'cü Enes Kanter'in hainliği ABD'lileri bile çileden çıkardı
Dünya

FETÖ'cü Enes Kanter'in hainliği ABD'lileri bile çileden çıkardı

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Enes Kanter'in bir televizyon programında, Amerikalıların kendi ülkelerini eleştirmemeleri gerektiği yönünde kulla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay