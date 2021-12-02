Mansur Yavaş ülkücüleri hatırladı

Ankara'da, CHP'li Belediyeye ait olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Alparslan Türkeş'i anma toplantısında çıkan olaylarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim" sözleriyle işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Alparslan Türkeş Vakfı'nın genel sekreterinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını kabul eden Yavaş, "Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?” diyerek büyük bir pişkinliğe imza attı. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını iddia eden Yavaş, "Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam" görüşünü ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcaları ise "Alparslan Türkeş'in 'Türk milleti ebediyen muhalefete mahkum edecektir' dediği CHP'de siyaset yaparak ülkücü katilleriyle yan yana gelmekte bir beis görmeyen Yavaş, meğer ülkücüleri ne kadar da düşünürmüş" diyerek CHP'li başkana tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Devlet Bahçeli, Ankara'da, CHP'li Belediyeye ait olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş'i anma toplantısına ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" demişti.