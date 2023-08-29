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Gündem Mansur Yavaş şimdi de falcılığa başladı! Metrodaki 'üstün hizmet' alay konusu oldu
Gündem

Mansur Yavaş şimdi de falcılığa başladı! Metrodaki 'üstün hizmet' alay konusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-29 16:56:00 - 2023-08-29 17:01:53
Mansur Yavaş şimdi de falcılığa başladı! Metrodaki 'üstün hizmet' alay konusu oldu

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluları rezil ettiği gibi Ankara'da vatandaşları bezdiren Mansur Yavaş, metrodaki tutacaklara burç yorumları yazdırdı. ABB'nin 'üstün hizmeti' sosyal medyada dalga konusu oldu.

Ankaralılar alt yapı başta olmak üzere birçok alanda belediyeden hizmet beklerken, genel seçimlerde cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali kuran Mansur Yavaş hayalleri suya düşünce yerel seçimler için hazırlıklara başladı.

Göreve geldiği dört buçuk yıl boyunca dişe dokunur bir hizmet yapmayan Yavaş, metrolardaki tutacaklara burç yorumları ekleyerek Ankaralılara yeni hizmetini sundu!

Mansur Yavaş ve ABB alay konusu oldu

ABB logosunun bulunduğu tutacakların fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca alay konusu oldu. Kimisi 'dev hizmet' diyerek dalga geçerken, kimisi de "ABB Boş İşler Müdürlüğü çalışıyor" yorumunu yaptı.


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İşte o fotoğraflar ve gelen yorumlardan bazıları:

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