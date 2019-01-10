Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Belediye başkanlarının siyasetçi kimliklerini arka plana atmaları gerektiğini vurgulayan Mansur Yavaş, seçim kampanyasında rakibi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki ile bir araya geleceklerini belirtti. Yavaş, randevu alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da Ankara'ya hizmet noktasında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.