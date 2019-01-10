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Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçildiği takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

10 Ocak 2019 Perşembe 09:38
Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Belediye başkanlarının siyasetçi kimliklerini arka plana atmaları gerektiğini vurgulayan Mansur Yavaş, seçim kampanyasında rakibi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki ile bir araya geleceklerini belirtti. Yavaş, randevu alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da Ankara'ya hizmet noktasında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:38
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • Hasan TürkHasan Türk20 dk önce
    Vallaha Bu sosyal SahtekarlarıSayin Başkanda KurtaramazBaksanız a Adalıgi KapanSayin Başkana TayipbeyeDilencigibi GörüşmekiçinYalvarıyorlar
  • melih53melih5322 dk önce
    kılıçdaroğlu neden kızsın.bu ülkenin Cumhurbaşkanıyla tabiki görüşecek gerektiğinde destekte isteyecek..doğruda konuşmuş..ist.da imamoğluda aynı görüşte doğru olanda bu..Cumhurbaşkanıyla istişare etmelidirler.Cumhurbaşkanı konuşulduğunda doğru bir istek fikir ise zaten kayda alıyor.sorun yok sayılma politikası..ülkenin bu büyük ekonomik buhranıunda muhalefet ve iktidar artık istişare politikasını işletmelidir.fetö sonrası oluşan birlik dahi bir**üst akıl projeyle daha katı bir ayrılığa götürmektedir.buna her iki kesimin dinci yobaz* , kemalist yobaz*kesim elemanı üst akıl vericiler acil ayıklanmalıdır..ülkemiz vefakar vicdanlı her kesimin*her düşüncedeki kesimin * öncelik vatanseverliği hedefleyen her kesimin birleşimi istişaresi şarttan öte zaruri olmuştur...

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