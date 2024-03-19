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Gündem Mansur Yavaş pastanın üstünde bir de çilek istiyor! Ankara’yı yenilecek pasta olarak görüyor
Gündem

Mansur Yavaş pastanın üstünde bir de çilek istiyor! Ankara’yı yenilecek pasta olarak görüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-19 08:47:00 -
Mansur Yavaş pastanın üstünde bir de çilek istiyor! Ankara’yı yenilecek pasta olarak görüyor

Anketlerde Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un 4 puan gerisine düşen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’yı pastaya benzetti. “Başkanlık tamam ama Meclis’te çoğunluk istiyorum” diyen Yavaş, “Meclis’te azınlıkta kalırsak maalesef buruk olacak. Biz artık pastanın üstünde çilek istiyoruz” ifadelerini kullandı. “İstanbul nimet nimet” diyerek adamlarına balya balya para saydıran İmamoğlu’ndan sonra Yavaş’ın çilekli pasta benzetmesi CHP zihniyetini ortaya koydu.

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un 4 puan gerisine düştüğü halde algıya oynayarak; “Başkanlık tamam ama Meclis’te çoğunluk istiyorum. Biz artık pastanın üstünde çilek istiyoruz” diyen CHP’li ABB Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, herkesi güldürdü. 308 milyar lira bütçeyle birkaç kavşak ve park dışında Ankara’ya çivi çakmayan, başkentin bütün birikimlerini haraç mezat satan, verdiği sözleri yerine getirmeyen, 58 kilometre metro vaadine rağmen 5 santim bile metro yapmayan Yavaş, bir yandan Ankara’yı “yenilecek pasta” olarak gören CHP anlayışını açık ederken, bir yandan da koltuğu kaybetme korkusundan dolayı yaşadığı psikolojiyi ortaya koydu.

Meclis görevini yaptı

Yavaş’ın sözlerine tepki gösteren ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, şunları dile getirdi: “5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ancak iki-üç kere gelebilen, geldiğinde de Ankara Belediye Meclisi üyelerini tahkir eden, ‘sen otur’, ‘sen konuşma’, ‘sen sus!’ diye tahkir ve hakaret eden Mansur Yavaş, bu ‘pastanın üstüne çilek’ ifadesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni bir kez daha tahkir etmiştir. ABB Belediye Meclisi çok önemli görevler ifa etmiştir bu beş yıllık süreçte Ankara’nın önünü açmak adına. Kredi kullanımında üzerine düşeni yapmıştır. Mansur Yavaş’ın çalışabilmesi için, önünü tıkamama adına yapılacak her şeyi yapmıştır Belediye Meclisimiz. Belediye Meclisi çalışması için her şeyi yapmış ama Yavaş çalışmamıştır. ABB Belediye Meclisi sorumlu bir meclis olarak davranmış, Ankaralıların mağdur olmaması, sıkıntı çekmemesi adına Mansur Yavaş’a her türlü yetkiyi vermiştir.

O soyadı gibi 'Yavaş' kaldı

Ama Mansur Bey verilen yetkiyi hoyratça harcamış, hizmet de yapmamış, parayı çarçur etmiş, hoyratça harcamıştır. Ne ciddi olarak Tatlar’da arıtma, ne ciddi olarak Polatlı’ya su, ne ciddi olarak yol, ne alt yapı, ne metro çalışması yapılamamıştır Mansur Yavaş döneminde. Yani hizmet yapmayan, kendisi başarısız olan bir insanın, hizmet yapan bir Belediye Meclisi’ni böyle tahkir etmesi çok abesle iştigaldir. Belediye Meclisi olarak biz görevimizi yaptık, bundan sonra da inşallah Cumhur İttifakı tekrar Belediye Meclisi’nde çoğunluğu alacak ve görevini bihakkın yerine getirecektir. Cumhur İttifakı olarak bu dönemde inşallah belediye başkanını değiştireceğiz ve inşallah Belediye Meclisi ile uyumlu çalışan, iyi bir belediye başkanını, Turgut Altınok’u Ankaralılar seçecektir. 31 Mart’ta seçilecek olan Turgut Altınok Belediye Meclisi ile birlikte, uyum içinde çok güzel işler yapacaktır Ankaramıza.

4-5 puan geriye düştü

Turgut Altınok’un 4-5 puan gerisine düştü. Belediye Meclisi’nde çoğunluğu istiyor. Buna da ‘pastanın üstündeki çilek’ diyor. Kendisinin gelmediği Meclis toplantılarının çoğunu ben idare ettim. ABB Meclisi Ankara’nın sorunlarını ele alan, Ankaralılara mehabetle hizmeti konuşan bir anlayışa kavuşmuştur bu dönemde Yavaş’a rağmen. Aslında demokrasiyi bozan, zorbaca idare eden, insanları tahkir eden bir anlayış sergilemiştir CHP’li Mansur Yavaş geldiği birkaç seferde. Bizlere yönelik bu tavrı kabul edilemez bir durumdur.”

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