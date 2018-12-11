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Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu ile görüştü... İYİ Parti’den adaylığı reddetti

CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimler için işbirliği görüşmelerinde son üç gündür trafik başdöndürücü bir şekilde devam ediyor.

11 Aralık 2018 Salı 06:32
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu ile görüştü... İYİ Parti’den adaylığı reddetti

Son olarak haftasonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya gelmiş ancak görüşmede Balıkesir ve Ankara ileri ile ilgili bir tıkanma yaşanmıştı. Krizin aşılması için çözüm arayışı iki gün boyunca sürdü. Her iki parti adına görüşmeleri yürüten genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın Pazar günü yeniden başladığı çözüm arayışına pazartesi günü de devam etti.

Yavaş isminde anlaştılar

İlk olarak Pazartesi günü, sabah saatlerinde bir araya gelen Salıcı ve Aydın, TBMM’deki Bütçe görüşmeleri sürerken, akşam saatlerinde bir kez daha buluştu. Bu görüşmede Ankara’da Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olması, CHP’nin de bu adayı desteklemesi konusunda uzlaşıldı. Konu liderlere iletildi.

Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Bütçe görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu’nda bulunan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Meclis’teki makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu burada Salıcı ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir süre görüştü. Ardından TBMM’den ayrılan Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e geçerek burada Yavaş ile bir araya geldiği öğrenildi.

Yavaş reddetti

Görüşmede Kılıçdaroğlu, iki partinin üzerinde uzlaştığı formülü Yavaş’a aktardı. Ancak Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olmayı reddettiği öğrenildi.

Yeni isim arayışı

İki partinin kurmayları bu sabah bir araya gelerek yeni isimler üzerinde görüşecek. Görüşmede, Metin Özaslan ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri üzerinde yeniden uzlaşı aranacağı konuşuluyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 06:32
  1. Balıkesir
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. gazetemansur yavaş
  5. kılıçdaroğlu

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