Mansur Yavaş: Kazanamazsam siyaseti bırakacağım

31 Mart yerel seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Adaylar ise son günlerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu kapsamda BBC'ye bir röportaj verdi.

Kazanamazsanız ne yapacaksınız?

2014 yerel seçimlerinde de CHP'dnin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan fakat kazanamayan Mansur Yavaş, BBC'ye verdiği röportajında 'Kazanamazsanız ne yapacaksınız?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Yavaş, seçimi kaybetmesi durumunda ne yapacağını şu sözlerle ifade etti; ''Siyaset son, yani gayet netim ben. Yeter. Yeter.''