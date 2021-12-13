Mansur Yavaş işgal çok hızlı!

Göksel Çağlav Ankara

Şeffaf belediyecilik vaatleri ile göreve başlayan ve her çıktığı programda tüm ihaleleri kameralar karşısında yapmakla övünen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 2020 Sayıştay raporuna göre idarenin mülkiyetinde olan 114 taşınmazın işgal edilmesine göz yumduğu, bu işgallerle ilgili hiçbir işlem başlatmayarak Ankaralıların malına sahip çıkmadığı ortaya çıktı.

“Ecrimisil” hilesiyle peşkeş

Raporda, ABB’de 2020 yılı kapsamında yapılan incelemeler neticesinde; idarenin mülkiyetindeki bazı taşınmazların ihale ve sözleşme yapılmaksızın üçüncü kişilerce kullanıldığı, kira bedelleri yerine ecrimisil uygulanarak işgallerin devam etmesine olanak tanındığı tespit edildiği açıkça ortaya konuldu. Raporda belediyeye konu hakkında ders verilerek yasaların nasıl uygulanması gerektiği de şu ifadelerle anlatılıyor: “Ecrimisil bir kiralama yöntemi olmadığı gibi olağan bir taşınmaz yönetimi de değildir. İdarenin, gelir getirici nitelikte olan taşınmazların kiralanması hususunda 2886 sayılı Kanun’a göre iş ve işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğer fuzuli şagil tarafından bir işgal söz konusu ise işgal altındaki alanlara ilişkin mevzuatın öngördüğü şekilde ecrimisil tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması, sonrasında da söz konusu taşınmazların tahliyesinin sağlanarak 2886 sayılı Kanun’a göre ihale iş ve işlemleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”

Gasp edilmesine göz yummuş

Ankaralılara ait taşınmazlarla ilgili denetimlerin tam olarak yapılmadığının tek tek anlatıldığı raporda, işgalcilere karşı üç maymunun oynandığı belirtildi. Sayıştay’ın raporunda bu eylemin peşinin bırakılmayarak takip edileceği de belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; İdarenin mülkiyetinde olan 114 taşınmazın işgal edildiği ve işgal edilen yerlerden işgalcilerin çıkarılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı, bunun yerine mevzuata aykırı şekilde aylık ecrimisil bedeli karşılığında taşınmazların kullandırılmasına devam edildiği görülmektedir. Bulgu konusu hususlarla ilgili olarak Kamu İdaresi tarafından çalışma başlatıldığı belirtilmekte olup, konu müteakip denetimlerde izlenecektir.”