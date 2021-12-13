  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mansur Yavaş işgal çok hızlı!
Gündem

Mansur Yavaş işgal çok hızlı!

Sayıştay’ın, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB) denetim görüşünün aktarıldığı raporda, idarenin bazı taşınmazlarının ihale ve sözleşme yapılmaksızın ecrimisil karşılığı kullandırıldığı tespiti yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:27:00 -
Mansur Yavaş işgal çok hızlı!

Göksel Çağlav  Ankara

Şeffaf belediyecilik vaatleri ile göreve başlayan ve her çıktığı programda tüm ihaleleri kameralar karşısında yapmakla övünen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 2020 Sayıştay raporuna göre idarenin mülkiyetinde olan 114 taşınmazın işgal edilmesine göz yumduğu, bu işgallerle ilgili hiçbir işlem başlatmayarak Ankaralıların malına sahip çıkmadığı ortaya çıktı.

“Ecrimisil” hilesiyle peşkeş

Raporda, ABB’de 2020 yılı kapsamında yapılan incelemeler neticesinde; idarenin mülkiyetindeki bazı taşınmazların ihale ve sözleşme yapılmaksızın üçüncü kişilerce kullanıldığı, kira bedelleri yerine ecrimisil uygulanarak işgallerin devam etmesine olanak tanındığı tespit edildiği açıkça ortaya konuldu. Raporda belediyeye konu hakkında ders verilerek yasaların nasıl uygulanması gerektiği de şu ifadelerle anlatılıyor: “Ecrimisil bir kiralama yöntemi olmadığı gibi olağan bir taşınmaz yönetimi de değildir. İdarenin, gelir getirici nitelikte olan taşınmazların kiralanması hususunda 2886 sayılı Kanun’a göre iş ve işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğer fuzuli şagil tarafından bir işgal söz konusu ise işgal altındaki alanlara ilişkin mevzuatın öngördüğü şekilde ecrimisil tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması, sonrasında da söz konusu taşınmazların tahliyesinin sağlanarak 2886 sayılı Kanun’a göre ihale iş ve işlemleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”

Gasp edilmesine göz yummuş

Ankaralılara ait taşınmazlarla ilgili denetimlerin tam olarak yapılmadığının tek tek anlatıldığı raporda, işgalcilere karşı üç maymunun oynandığı belirtildi. Sayıştay’ın raporunda bu eylemin peşinin bırakılmayarak takip edileceği de belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; İdarenin mülkiyetinde olan 114 taşınmazın işgal edildiği ve işgal edilen yerlerden işgalcilerin çıkarılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı, bunun yerine mevzuata aykırı şekilde aylık ecrimisil bedeli karşılığında taşınmazların kullandırılmasına devam edildiği görülmektedir. Bulgu konusu hususlarla ilgili olarak Kamu İdaresi tarafından çalışma başlatıldığı belirtilmekte olup, konu müteakip denetimlerde izlenecektir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DRSN

ona oy verenin ........
  • Yanıtla

ADALET

sayıştay raporuna dayanarak içişleri bakanı görevden almalı mansur;;onlarca usulsüzlük ;kaydırma blanço düzeltme ;zarar edene usülsüz para aktarıp karlı gibi gösterme yani bu zatmı kişimi,? görevde kalmamalı !ne yazıkki ? adalet diyenler ;adayken yaptığı faturasız iş arabulucuk ve kirli işlere rağmen hasekiyi yediler ama ,olmaz;Açık ihale %19 da kalmış savaşmı var kardeşim adam beton dökmeyi bile yaz yerine aciliyetten kış yaptırıyor !her taraftan pislik akıyor !pazarlık usulü ısmarlama 21/B ler resmen devlet ciddiye alınmamış gözüküyor !böle blançomu olur!koca şehir ,sanki trafo merkezi gibi; bakar geçerler,diye ,faaliyet raporu hazırlıyor ,küstahlık hadsizlik!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bankada parası olanlar
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bankada parası olanlar

Dolar ile ilgili tahminleri uzun süre konuşulan ekonomist Necmettin Batırel, "Faizler %10’a düşürülecek. Yerli yatırımcı gerçeği gördü artık..
13 Aralık 1949: İsrail’in Kudüs'ü Başkent İlan Etmesi
Tarih

13 Aralık 1949: İsrail’in Kudüs'ü Başkent İlan Etmesi

13 Aralık'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 13 Aralık 1949: İsrail’in Kudüs'ü Başkent İlan Etmesi. 13 Ara..
Asgari ücretle ilgili son kulis bomba! Anlaşmaya varıldı
Ekonomi

Asgari ücretle ilgili son kulis bomba! Anlaşmaya varıldı

Milyonların merakla beklediği asgari ücret resmen açıklanıyor. Son kulis bilgisine göre, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret mi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay