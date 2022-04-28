Mansur Yavaş için flaş gelişme! Ümit Özdağ bir bomba daha patlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın muhalefetin ortak adayı olması gerektiğini sıkça gündeme getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, istifa ettiği İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunarak, "Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Bey'in aday olmamasında direnirse, biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İyi Parti'yi bu ittifaktan ayrılarak Mansur Bey'i bizimle birlikte desteklemeye çağırıyoruz ve çağıracağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet TV'de, Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin sorularını yanıtladı.

Özdağ, cumhurbaşkanı seçimleri konusunda şöyle konuştu:

"CHP aday göstermezse biz Mansur Bey'e teklif götürürüz"

Mevcut iki ittifak var. Bu iki ittifakın da içinde olmayız. Muhalefete 'Mansur Yavaş'ı aday gösterin' dedik. Çünkü Mansur Yavaş'ın arkasında büyük bir halk desteği var. Biz bunu 7 Nisan'da söyledik ancak bu süreç içinde gördük ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemiyor. Türkiye yeniden Ekmeleddin vakası yaşamaya doğru gidiyor. Zafer Partisi'ne oy verme kararı almış birçok AKP'li Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylüyor. Mansur Bey'in gerekçesini tartışmıyorum sadece tespit ediyorum. Bağımsız aday olsa bile kazanır. Bu noktada ne yazık ki CHP'den büyük bir direnç geliyor. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Bey'in aday olması konusunda ısrar gösteriyoruz. CHP aday göstermezse biz Mansur Bey'e teklif götürürüz. Kemal Bey'e sesleniyorum; siz aday olup lütfen Erdoğan'a can suyu vermeyin.