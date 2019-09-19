Mansur Yavaş hakim karşısında hesap verecek! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 600 bin dolarlık sahte senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalışması üzerine hakkında, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlamasıyla açılan dava bugün görülecek. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek davanın ilk duruşmasında, Yavaş sanık sıfatıya, işadamı Necmettin Kesgin ise müşteki sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.

3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde 600 bin dolarlık sahte senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "Görevi kötüye kullanmak", senedi veren Necmettin Kesgin'e çok sayıda mesaj göndererek "Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan soruşturma açılmıştı. Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Mayıs'ta verilen karar uyarınca iddianame yerine geçen karar yargılamayı yapacak olan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bu karar kapsamında CHP'li Yavaş, bugün "sanık" sıfatıyla mahkemede hakim karşısına çıkacak. İddianame yerine geçen dosyadaki suçlamaya göre Yavaş 9 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

7 sayfalık ifade

Söz konusu suçlamalara karşı Yavaş'ın yaptığı 7 sayfalık savunma avukatı aracılığıyla mahkemeye gönderilerek dava dosyasına konulmuştu. Dava konusu "görevi kötüye kullanma" suçlamasına ilişkin, "Müvekkile yüklenmeye çalışılan bedelsiz senedi icraya koymak suretiyle görevi kötüye kullanmak suçu, müvekkilin avukatlık görevi kapsamında değildir" iddiasıyla savunulmuştu. Yavaş'ın hukuki danışmanlık hizmetinden kaynaklansa dahi sahte senetle icraya verilen alacağın şahsi olduğu ileri sürülerek, "Alacaklının bir avukat olması bu fiilin avukatlık kanunu kapsamında bir iş niteliğinde olduğunu göstermez" denilmişti.

İkinci senedi icraya koymuş

Mükerrer senet tahsiline yönelik ise, "Bedelsiz kalan senedi kullanarak mükerrer tahsil etmek gibi bir fiilin söz konusu olmadığı, dolayısıyla müvekkile isnat edilen fiilin aslında konusu aynı olacak iki senetten ilk senetle alacağını tahsil edememesi üzerine, ikinci senedi icraya koymasının görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturmayacağı" iddiasına yer verilmişti.

Attığı mesajlar sorulacak

Yavaş'a yöneltileni ikinci suçlama ise, "Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" oldu. Yavaş'ın senedi tahsil etmek için Keskin'e gönderdiği, "Diplomanı iptal ettiririm, öde kurtul vazgeçeyim, iş büyüyor, duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş, sonuçlarına katlanacaksın, hayatın kayıyor sahtekar" mesajların bu suçu oluşturduğu ifade edilmişti. Yavaş yazılı ifadesinde, söz konusu mesajları ise "Bu mesajların avukatlık göreviyle ilgili olmadığı açıktır" iddiasıyla savunmuştu. Atılan mesajların alacağı tahsil amacına yönelik olduğu iddia edilmişti. Yavaş'ın söz konusu dava kapsamında bugün sanık sıfatıyla mahkemeye çıkarak hakim karşısında yöneltilen suçlamalara ilişkin savunma yapması bekleniyor.