Bahaneyi bulan Mansur vatandaşa yardımı kesti!

Yeniakit.com.tr

Başkent Ankara'da AK Parti ve MHP'li üyelerin önerisi ile suya yüzde 50 indirim yapıldı.

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, suya yapılan indirimden sonra vatandaşlara, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir." mesajı gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, suya yapılan yüzde 50 indirim kararını yargıya taşıdı. Suya yapılan indirimden sonra, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankaralılara gelişmelere ilişkin SMS gönderdildi.

"Et desteğini ertelemek zorunda kaldık"

Et yardımının kesildiği açıklanan mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

Değerli hemşehrimiz, Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza ise 10 tona kadar tonu 1 TL'den veriliyordu. ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir.

Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir.