Mansur Yavaş çok zor soru: 104 amiral konusunda oy kaygısı sebebi ile mi sessizsiniz?

Yeniakit.com.tr

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşan AK Parti üyesi Sinan Burhan, CHP'li Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 104 aemekli amiralin darbe imalı bildirisi hakkında konuşup konuşmaycağını sordu. "Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Melih Bulu ile ilgili olarak 'huzuru sağlayalım' diye bir mektup yazdınız." hatırlatması yapan Burhan, 104 amiralin gece yarısı bildirisine dikkat çekerek, "Peki, darbe arayışı huzura mı hizmet ediyor? Darbe; en büyük kaos değil midir? Darbe bu ülkenin toplumsal düzenini, devletin birliğini, bütünlüğünü bozmak değil midir? Bu konuyla ilgili bir açıklamanız olacak mı?" dedi.

'Siyaset milletle yapılır'

'Oy kaybetme korkusundan dolayı mı sessizsiniz?' diye soran Burhan, şöyle devam etti:

"Belki danışman arkadaşlarınızın ya da çalışmış olduğunuz ajansın 'bu konuda açıklama yapmayı, piar değerinizi düşürmeyin, oy kaybı olur' gibi bir takım yaklaşımları oluyorsa, bu doğru bir şey değil. Siyaset milletle yapılır. Milletin dışındaki arayışlar doğru değildir. Bu konuyla ilgili kanaatinizi merak ediyor, hepinize saygılar sunuyorum."