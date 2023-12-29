Mansur Yavaş bir öyle bir böyle

Geçtiğimiz yıl mart ayında yapılan “Tarihi Ulus Hali esnafına tahliye baskısı” haberi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Sayıştay raporları ve Borçlar Kanunu hükümlerine dayanarak 10 yıllık kiracılık süresini doldurdukları gerekçesiyle Tarihi Ulus Hali esnafına “tahliye” yazısı gönderdiği ve esnafın 1 Mayıs'a kadar işyerlerini boşaltması gerektiği ortaya çıkmıştı. ABB tarafından gönderilen yazıda Tarihi halin “çürük” olduğu gerekçesiyle yıkılacağı belirtilirken 85 yıllık tarihi yapının 1 Mayıs'ta yıkılarak 9 ay sonra yeniden yapılmasının planlandığı vurgulanmıştı. Söz konusu haberden sonra gerçeklerin gün yüzüne çıkması ile Yavaş hali yıkmaktan vazgeçerek restore etme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde biten restorasyon çalışmasının ardından halin açılışını yapan Yavaş, yaptığı konuşmada yeni bir algı operasyonu girişimde bulunarak esnafı ve vatandaşları kandırmaya çalıştı.

Hal esnafına tahliye yazısı göndermişti

Tarihi Ulus Hali’ni yıkma girişiminde bulunan ve hal esnafına tahliye yazısı gönderen Yavaş’ın skandalı gün yüzüne çıkınca Tarihi hal’i restore etmeye başlamıştı. Restorasyonu biten Hal’in açılışını yapan Yavaş, yaptığı konuşmada “Belediyecilik yıkmak değildir; yapmaktır, onarmaktır yaşatmaktır, darda olanın yanında olmaktır.” diyerek yine vatandaşın gözünü boyamaya çalıştı. 5 yıldır algı ve mağdur edebiyatı ile Ankaralıları kandıran ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir algı oyununa girişti. Yavaş’ın oyunu yine kendi ifadeleri ile ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl mart ayında gündeme bomba gibi düşen habere göre Yavaş Tarihi Ulus Halini yıkma girişiminde bulunarak hal esnafına tahliye yazısı gönderdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulus hal esnafı, “Bu yıkım sadece Ulus halini değil, bütün Ulus'u, Ulus esnafını bitirir. Görülen bütün kalabalığın nedeni haldir, halin potansiyelidir. Yıkım bütün esnaflara zarar verir” ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş kendi ifadeleri ile kendini ele verirken vatandaşları kandırmaya çalıştı

Söz konusu skandalın gün yüzüne çıkarılmasının ardından Tarihi Ulus Halini yıkmaktan vazgeçen Yavaş, restorasyon yapma kararı aldı. Aylarca hali restore ettiren Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açılış ile hali tekrar vatandaşların hizmetine sundu. Daha önce hal esnafına tahliye yazısı gönderip hali yıkmayı düşünen Yavaş, attığı skandal adımı unutturmak için algı oyununa başvurdu. Vatandaşı kandırmaya çalışan Yavaş açılışta yaptığı konuşmada kendi belediyeciliğini överek, “Belediyecilik yıkmak değildir; yapmaktır, onarmaktır yaşatmaktır, darda olanın yanında olmaktır.” şeklinde konuştu

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