Mansur Yavaş Başkenti köye çeviriyor! Borç çok hizmet yok

Seçimleri üzerinden iki ayı aşkın süre geçmesine rağmen, taşınmaz satışı dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce Ankaralıların sorunlarını çözecek, hayatlarını kolaylaştıracak herhangi bir proje başlatılmadı. Ankara yine her yağışta sele teslim oluyor. Trafik sorunu içinden çıkılmaz hale gelmiş durumda. Mansur Yavaş’ın ilk döneminde ANKAPARK ve BELPA Buz Pateni Tesisinin kapatılmasıyla milyarlarca liralık yatırımlar çürümeye terk edilirken, son olarak Yenimahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıran Şentepe Teleferiği de kapatıldı. Ankara, 2. Mansur Yavaş döneminde de çile doldurmaya devam ediyor.

2 aydır yararlı bir işi yok

Konuya ilişkin akit’e konuşan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları dile getirdi: “31 Mart’tan beri geçen iki ayda Ankara’nın, Ankaralının yararına olacak herhangi bir çalışmaya, projeye dair konu maalesef Belediye Meclisi’ne gelmedi. 17 milyar 506 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi geldi. Bunlardan biri beş yıl önce söz verip de yapmadığı Tatlar Arıtma Tesisine ilişkin borçlanma yetkisiydi. Diğeri ASKİ’nin su kaçaklarını önlemeye yönelik çalışma için talebiydi. Bunun zaten 5 milyar 400 milyon liralık borçlanma yetkisinin ise ne projesi belli, ne nereye verileceği belli. Meclis’teki çoğunluklarına dayanarak geçirdiler. Sorduk ama tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Bundan önce de taşınmaz satışına ilişkin yetki geçmişti. Bugüne kadar Ankara’ya değer kazandıracak, Ankaralılara hizmet getirecek herhangi bir konu meclise getirilmedi iki aylık süre zarfında. Oysa bizim de bulunduğumuz meclise Ankaralıların faydasına olacak, hizmet edilecek projeler gelseydi de seve seve onaylasaydık. Yeter ki hizmet etsinler. Teleferik her gün yüz binlerce vatandaşımıza hizmet ediyordu. Hem ulaşım için hem de Ankara’yı tepeden görmek için güzel bir tesisti. Yıllardır teleferiği doğru düzgün çalıştıramadılar. En sonunda imar planından dolayı verilen mahkeme kararını gerekçe gösterip kapattılar. Bu konuyu gündeme getireceğiz. Şentepe Teleferiğinin çalışması gerekiyor.”

Ankara köye dönüşüyor

ABB Meclis Üyesi AK Partili Fatih Ünal da, şunları söyledi: “CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara 5 yıldır vatandaşa hizmet etmediği gibi maalesef 31 Mart’tan sonra geçen iki ayı aşkın sürede de kente çivi çakmış değil. 5 yıl önce söz verdiği metro hatlarıyla ilgili herhangi bir proje başlamış değil. Fatih Köprüsü gibi 50 metrelik yolun yapılması gibi sözler verilmişti ama hâlâ çalışma başlamış değil. Yenimahalle Teleferiği de kapatılmış vaziyette. Yenimahalle sakinleri mağdur edildi. Ankara günden güne köye dönüşüyor. Ufku açık Başkent kültürü ne yazık ki irtifa kaybediyor. Her yağışta sele teslim oluyor. Alt yapı yetersizliği had safhada. Trafik sorunu gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Biz ABB’yi mazeret üretmeden çalışmaya davet ediyoruz. Fakat çalışmaya niyetleri olduğuna dair görüntü yok.”

Ankaralılar da hizmetsizlikten dertli

Niyazi Çalışkan: “Kimse Mansur Yavaş’a kızmasın. Adam 5 yıl Ankara’ya çivi çakmadı. Fakat Ankaralılar 31 Mart seçimlerinde rekor oyla yeniden seçti. Adam niye çalışsın ki. Yattığı yerden rekor oy alıyor zaten. İnsan yine de koskoca Başkent Ankara’nın içine düştüğü duruma üzülüyor.”

Ankara'yı kapatmaya gelmiş!

Ahmet Yorulmaz: “Bir insanı çocukluğundan itibaren ‘yata yata hizmet üretmeden nasıl çalışıyormuş gibi görüntü verilir’ diye eğitseniz ancak Mansur Yavaş kadar yapar. Kendisi adeta Ankara’ya hizmet etmemek üzere gelmiş. Ama ikinciye seçildi. Anlaşılır gibi değil. Geçen dönem geldiğinde allem etti kallem etti ANKAPARK’ı, BELPA Buz Pateni Pistini kapattı. Şimdi de Şentepe Teleferiğini kapattı. Adeta Ankara’yı kapatmaya gelmiş.” Mehmet Yavuz: “Başkent Ankara’da her yağmur yağdığında sel oluyor. İnsanlar boğuluyor. Ulaşım felç durumda. Ankaralıların nefes alacağı, çoluğu çocuğuyla gidip güzel bir gün geçireceği bir yer yok. Olanlar da bir bir kapatılıyor. Ankaralılar böyle bir başkanı yeniden seçerek kendi kendilerini cezalandırdılar. Ne diyelim, çekilecek çilemiz varmış.”

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