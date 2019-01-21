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Mansur Yavaş Barcelona ve Real Madrid'i bekliyor

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara için aday gösterdiği Mansur Yavaş, kentin futbol durumunu eleştirerek, "İsmine bile haciz konmak istedi ama Ankaragücü küllerinden doğdu. Dileğim Real Madrid'in Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ankaragücü'yle karşılaşmak için Ankara'ya gelmesi" dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:07
Mansur Yavaş Barcelona ve Real Madrid'i bekliyor

CHP'nin Ankara'da aday gösterdiği Mansur Yavaş, katıldığı bir TV programında Real Madrid ve Barcelona'yı Ankara'ya beklediğini ifade etti.

İYİ Parti'nin de destek verdiği CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında bazı projelerini açıklayarak Ankara'da 25 yıldır milli maç oynanmadığını belirtti. Yavaş, Ankaragücü'nün bir takım kişisel hırslar uğruna küme düşürüldüğünü savunarak "İsmine bile haciz konmak istedi ama Ankaragücü küllerinden doğdu. Dileğim Real Madrid'in Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ankaragücü'yle karşılaşmak için Ankara'ya gelmesi" diye konuştu.

Mansur Yavaş, çocukluğunun tarlalarda maç yaparak geçtiğini ifade ederek, "Şimdiki gibi bilgisayar telefon yoktu. Futbol oynayarak büyüdük. Tarlalar, arsalar uygundu, her yer böyle beton değildi" dedi. Ankara'ya gelir gelmez ilk olarak Gençlik Parkı'na gittiklerini belirten Yavaş, "Buluşma yerimiz Ulus'ta heykelin dibiydi. Zaman geçtikçe Ankara bu özelliklerini kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da 25 yıldır milli maç oynanmıyor"

Bir zamanlar Ankara'da bir amatör ruh olduğunu söyleyen Mansur Yavaş, "Beypazarıspor'un Ankara şampiyonu olduğu yıllarda 19 Mayıs Stadı'na maç izlemeye gidenler, mutlaka dış sahadaki maçları da izlerdi" dedi. Ankara'nın stat konusunda hep mahrum bırakıldığını belirten Mansur Yavaş, şunları söyledi:

Bugün, takımları 3. Lig'e ya da amatör kümeye düşmüş birçok ilde boş, büyük stadyumlar var. Ancak, Ankara'da maalesef güzel bir stat yok. Şimdi yapacağız deniliyor ama artık vaatlerin de bir anlamı kalmadı. Yüz yıllık bir çınar olan Ankaragücü ve Gençlerbirliği stat olmadığı için dışarıda oynuyor. Ankara'da 25 yıldır oynanan milli maç yok. Benim bundan şikâyet etme hakkım var ama rakibimin yok. Onlar 17 yıldır iktidardalar ve Ankara'da 25 yıldır milli maç oynanmadı.

"Dileğim Real Madrid ve Barcelona'nın Ankara'ya gelmesi"

Ankaragücü'nün birtakım kişisel hırslar uğruna küme düşürüldüğünü savunan Yavaş, "Destek olacağız ama biz yöneteceğiz düşüncesiyle borçlandırıldı. O borçların da doğru olup olmadığı bile belli değil. İsmine bile haciz konmak istedi ama Ankaragücü küllerinden doğdu. Büyük bir azimle süper lige kadar geldi.Ankaragücü'ne verebileceğim, sürekli destek olacak yollar bulacağım ama yönetimine asla karışmayacağım. Dileğim Real Madrid'in Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ankaragücü'yle karşılaşmak için Ankara'ya gelmesi" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:07
  1. Mansur Yavaş
  2. Ankaragücü

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