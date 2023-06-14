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Gündem

Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 17:59:00 -
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.

AA muhabirinin ASKİ kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Mansur Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

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