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Siyaset Mansur Yavaş ABB'yi borca batırdı! Tam 14 kat arttı
Siyaset

Mansur Yavaş ABB'yi borca batırdı! Tam 14 kat arttı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 22:41:00 - 2024-03-21 23:45:51
Mansur Yavaş ABB'yi borca batırdı! Tam 14 kat arttı

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden BUGSAŞ'ın borca battığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş’ın Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’in Yönetim Kurulu Üyesi BUGSAŞ'ın toplam borcu 1 milyar 827 milyon liraya yükseldi.

Mansur Yavaş’ın Ankara’da seçimi kazandığı 2019 yılında 106 milyon 557 bin lira olan borcun, 5 yıllık sürede 14 katına çıktığı görüldü.

Borçlar 2019’dan bu güne 14 kat artarken, şirketin toplam vergi ve prim borcu 1 milyar 827 milyon Türk Lirası oldu.

Sayıştay Raporu'na da girdi!

Öte yandan söz konusu şirket Sayıştay Raporları’nda da yer aldı.

2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda; sermayesinin tamamı karşılıksız bırakılarak şirket iflasın eşiğine getirildiği, Yönetim Kurulu’nun bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı, TTK’nın 376’ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı tespit edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda BUGSAŞ ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

“2022 ve önceki yıllara ilişkin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları incelendiğinde, Yönetim Kurulu’nun ve Genel Kurul’un bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ve TTK’nın 376’ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı görülmüştür. Bu itibarla Kanun hükmü gereğince Şirket genel kurulu tarafından bu yönde herhangi bir karar alınmadığı takdirde şirketin kendiliğinden sona ermesi kanunun amir hükmüdür.”

Kaynak: ODA TV

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