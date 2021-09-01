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Siyaset Mansur da Ekrem'e özendi! Bu kez Ankaralılar mağdur
Siyaset

Mansur da Ekrem'e özendi! Bu kez Ankaralılar mağdur

CHP'li İBB'nin bakımsız otobüsleri her gün yollarda kalıp vatandaşları mağdur ederken, CHP'li ABB de aynı yolu izlemeye başladı. Son zamanlarda Ankara'daki otobüs arızaları vatandaşları mağdur etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 16:00:00 -
Mansur da Ekrem'e özendi! Bu kez Ankaralılar mağdur

Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan İETT sorunu vatandaşların mağdur olmasına yol açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmamış ve olanları görmezden gelmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na özendi. Ankara'da otobüs sorunu vatandaşları mağdur etti. Otobüs bozulduğu için vatandaşları araçtan indiren şoför 'kendi başınızın çaresine bakın' diyerek olay yerinden uzaklaştı. Otobüs yolcuları bomboş caddede metrelerce yürümek zorunda kaldı.

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