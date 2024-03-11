Mansur başkenti satıyor!

Sebahattin Ayan İstanbul

Görevde kaldığı 5 yıl boyunca başkentin kaynaklarını heykellerle, konserlerle, adrese teslim ihalelerle çarçur eden ve yeniden seçilme ihtimali günden güne azaldığı için iyice hırçınlaşan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçime sayılı günler kala taşınmaz satışına hız verdi. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden belediyenin taşınmazlarını haraç mezat elden çıkaran ve son olarak geçtiğimiz ay 2,5 milyarlık arsa satarak benzeri görülmemiş bir talana imza CHP’li Yavaş’ seçime 10 gün kala adeta yangından mal kaçırır gibi arsa satmaya hazırlanıyor.

Sata sata bitiremedi

‘Seçim öncesi ne satarsak kardır’ düşüncesiyle hareket eden Yavaş’a bağlı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü 21 Mart 2024 tarihinde, saat 14.00’te gerçekleşecek ihalede 7 adet taşınmazı satışa sunacak. Yavaş yönetimi, Etimesgut, Çankaya ve Pursaklar gibi Ankara’nın güzide ilçelerinde bulunan toplamda 147 bin 675 m²’lik arsalar için 2 milyar 631 Milyon 150 bin Türk Lirası muhammen bedel belirledi. Ankara’yı iflasa sürüklediği halde büyük bir pişkinlik örneği sergileyerek yeniden aday olan CHP’li Yavaş’ın, hiçbir etik ve ahlaki değer tanımadan seçime sadece 10 gün kala satılığa çıkardığı ve içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediyeye ait taşınmazlardan bazıları şunlar:

Seçime günler kala

Etimesgut ilçesi Bahçekapı mahallesinde bulunan 100 bin 451 m²’lik sanayi ve depolama alanını, 2 milyar TL bedelle satışa çıkardı.

Çankaya ilçesinde Dodurga mahallesi bulunan 19 bin 476 m²’lik konut ve ticaret alanını 311 Milyon 620 bin TL bedelle satışa çıkardı.

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Yine Dodurga mahallesinde bulunan 3 bin 773 m²’lik benzinlik alanına 71 milyon 690 bin TL fiyat belirlendi.

Çankaya ilçesi Dikmen mahallesinde bulunan 3 bin 948 m²’lik ticaret alanına 125 milyon TL talep edildi.

Pursaklar ilçesi Saray mahallesinde bulunan 6 bin 401 m²’lik konut alanına 38 milyon 420 bin TL fiyat biçildi.

Pursaklar ilçesi Saray mahallesinde bulunan 6 bin 398 m²’lik konut alanı 41 milyon 600 bin TL bedelle satışa çıkarıldı.

Yine Saray mahallesinde bulunan 7 bin 136 m²’lik konut alanı için 42 milyon 820 bin TL bedel tespit edildi.