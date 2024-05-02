Mansur Ankara’yı göle çevirdi

Başkentte önceki akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle yine yüzlerce ev ve işyerini su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar göle dönen caddelerde yüzdü.

Önceki akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, başkentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açarken bazı bölgelerde su yüksekliği 1 metreyi geçti. Keçiören'de yollarda mahsur kalan vatandaşlar, sel sularında hayatta kalma mücadelesi verdi. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda sel suları altında kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaş kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etti

Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı. Bazı alt geçitleri su basması nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri alıp, trafiği yan yollara yönlendirdi. Yollarda kalan bazı araçlardan tespit edilebilenler çekici yardımıyla kurtarıldı. Etkili yağış nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine binlerce baskın ihbarı geldi. Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı.

Yavaş yine kayıplarda

İki yıl önceki sel felaketinde vatandaşların tepkisine, “Biraz da valiliğe haber verin. Biraz da başkaları elini taşın altına koysun” cevabı hafızalardaki yerini koruyan Mansur Yavaş ise yine kayıplardaydı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugüne kadar yaşanan sel felaketlerinde olduğu gibi yine ortalıkta görünmezken, görevlilerle birlikte sahaya inerek selden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara nezaret eden Ankara Valisi Vasip Şahin, “Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. En büyük tesellimiz, Allah’a hamdolsun ki şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Şahin, “AFAD, Emniyet ekipleri, dalgıç ekipleri, itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın ekipleri sel sularına yoğun bir şekilde müdahale ediyoruz” dedi.

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“Mansur sonunda Ankara'ya deniz getirdi!”

Yaşanan sağanak yağış ve sel baskınları sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken başkentliler, peş peşe yaptıkları paylaşımlarla Mansur yavaş’a tepki gösterdi.

Ankaralıların sosyal medyada tepki gösteren paylaşımlarından öne çıkanlar şöyle oldu: “Mansur sonunda Ankara’ya denizi getirdi!”, “Ankara ‘Mansur’ kaldı”, “Mansur Yavaş 5 yıl boyunca Mercimek çorbası dağıttı, Ulus’taki Atatürk heykelini bile fıs fıs yıkadı, paralı trollerine Melih Gökçek'e küfür ettirdi. Neredeyse sıfır seçim çalışması yaparak yüzde 60.44'le kazandı Ankara'yı. Sonuç bu!”, “Adam hiç çalışmadan yüzde 60,44’le kazandı. Bu selle birlikte oy oranı kesin yüzde 70!”, “Kimse endişe etmesin, herkese yetecek çorbamız var”, “3 gündür uyarı yapılıyor, CHP’li Mansur Yavaş ne yapıyor? Belediyenin Cami olan amblemini, Hititler yapma peşinde”, “İzmir’den bile fazla oyla yüzde 60 ile seçildi. Ankaralılar memnun olduğu için çalışmasına gerek yok demek ki” şeklinde paylaşımlarla Mansur Yavaş’a tepkide bulundu. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rezillik… Mansur Yavaş Ankara’sın da değişen bir şey yok… Her yerde sel… Mansur sayende hem Ankara hem sen gündemde birinci sıradasın. Artık yine suçu bana atarsın.”