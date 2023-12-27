Mansur, ABB’yi 100 liraya muhtaç etti

Göreve geldiği 4,5 yılda başkentin kaynaklarını har vurup harman savuran ve oluşan bütçe açıklarını kapatabilmek için yoksula verilen yardımları bile kesen Mansur Yavaş’ın şimdi de işçinin cebine el attığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı Metro İşletmesi Macunköy İşletme ve Bakım Merkezi'nde inşa edilen “istirahat odası” için personelden zorunlu kesinti yapıldığı belirlendi.

Seçim öncesi emeklilere 1000 TL yardım edeceğini söyleyerek oy avcılığına soyunan CHP’li Yavaş yönetiminin işçilere gönderdiği mesajda “Arkadaşlarımızın maddi yönden yardımına ihtiyaç var” diyerek çalışanlardan 100’er lira yardım dilendiği ortaya çıktı.

İşçisine çayı bile parayla satıyor

Yoksulun suyundan, ekmeğinden keserek konsere akıtan ve personelin maaşlarına enflasyon oranında bile zam yapmayan CHP’li Mansur Yavaş yönetiminin, basit bir dinlenme odasının yapımı için personelden yardım dilendiği mesajda şu skandal ifadeler yer aldı: “Macunköy’de yapımı devam eden yerimiz için acil ve hızlı halletmemiz gereken bir iki tedarik malzememiz var, bunlar için siz değerli arkadaşlarımızın maddi yönden yardımına ihtiyaç var. Sizden ricam 3 ay olmak şartı ile çay ücretlerine ek olarak +100 lira eklemeyi düşünüyoruz. Konuya binaen sizlerin de bu konuya gereken hassasiyeti ve hoşgörüyü göstermenizi önemle rica ediyorum.”

İşçinin 100 lirasına mı kaldı

Toplam 240 personelin olduğu Metro ve Tren İşletmesi Amirliği’nde çalışanlardan 3 ay boyunca 100’er lira kesinti yapılacak olması CHP’li Yavaş yönetiminin ABB’yi ne hale düşürdüğünü bir kez gözler önüne serdi. Öte yandan konuyla ilgili görüştüğümüz belediyedeki kaynaklarımız, “Mansur Yavaş, yarın emekli olup gidecek işçilerin dinlenme odasını bile personele yaptırıyor. Olacak şey değil. Koskoca belediye personelden gelecek 75 bin liraya mı kaldı?” tepkisini dile getirdi.

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