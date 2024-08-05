Mansur, ABB’nin borcunu 25 kat artırdı! Ankara yavaşça çöküyor

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 5 milyar 751 milyon lirayla SGK’ya en borçlu belediye olarak icra verileceğinin açıklanması sonrasında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve yandaş medyaya çamura yatmaya başladı. Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada kendince tuhaf hesaplar ortaya koyan Yavaş, ABB’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 1 milyar 325 milyon lira alacağı olduğunu ileri sürerek, “Çalışma Bakanı’na söylüyorum. Takas yapalım, mahsup edelim” dedi.

Basiretsizliğin itirafı

Olan biteni Akit’e değerlendiren ABB Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın şunları dile getirdi: “En borçlu beş belediyenin 5’i de CHP’li. İstanbul’un bütçesi Ankara’nın çok üzerinde olmasına rağmen Ankara SGK’ya olan borç konusunda Türkiye birincisi oldu. Mansur Yavaş’ın nereden aldığı belli olmayan ödülleri var. Bu da gerçekten tam ödüle layık bir durum! ABB’nin borcu 2019 yılında 225 milyon liraydı. Krizden dolayı yoksa ondan önce SGK’ya hiç borcu yoktu. Bugün 25.5 kat artmış durumda. Yavaş görevi devralırken Ankara’nın hiç trafik sorunu yoktu. Şimdi ise gün içinde bile trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Bir santimetre kazılan metro yok. Sen bugüne kadar Ankara’ya hiçbir şey yapmamışsın. Bir taraftan da SGK’ya olan borcunu 25 kat artırmışsın toplamda 20 milyar liranın üzerinde borca sokmuşsun. Bu ne kadar basiretsiz ve beceriksiz bir yönetim anlayışı olduğunun açık bir göstergesidir. ABB iflasa sürükleniyor. Bir taraftan emekliye zam diyeceksiniz diğer yandan SGK’ya olan borcun üzerine yatacaksınız. Emeklilerin, EYT’lilerin maaşları SGK bütçesinden ödeniyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi emeklilere faydalı olmak istiyorlarsa SGK’ya olan borçlarını ödeyecekler. Hemen mağdur edebiyatı yapmaya başladılar. Bütçeyi düzgün yönetseydiler borç olmazdı. Ankara’yı çok zor günler bekliyor.”

Başkent iflasın eşiğinde

AK Parti ABB Belediye Meclis Üyesi Fatih Ünal da, şunları söyledi: “Mansur Yavaş’ın 6 yıl önce verdiği 58 kilometre metro sözü vardı. Ancak 1 metre bile metro yapmış değil. Ayrıca yeni yollarla ilgili sözlerini yerine getirmedi. Su faturaları günden güne artıyor. Ulaşım zamlarıyla ulaşım masrafları Ankaralıların üzerine bindirildi. Aktarma ücretleri geldiyoktu. Halktan ciddi bir para toplanıyor ama paranın nereye gittiği izah edilmiyor. Devlete olan borçlar da ödenmiyor. Seçim kampanyası döneminde çok ciddi paralar sarf ettiler. Şimdi müflis tüccar gibi pişkin pişkin ‘devlet imkanları bize vermedi. Mecliste bizi engelledi’ gibi bahanelere sığınıyor Mansur Yavaş. 6 yıllık süreçte Ankara günden güne geriye gidiyor. İyileşme emaresi görünmüyor. Sürekli borçlanıyorlar. CHP’li belediyeler ABB başta olmak üzere sadece algıya yönelik işler yaparak halkı etkilemeye çalışıyorlar. Yoksa hizmet namına herhangi bir çalışmaları bulunmamaktadır. ABB iflas batağına sürükleniyor.”

Vatandaşlar isyanda!

Vatandaşlardan Hasan Yılmaz da, “Mansur Yavaş’ın göreve geldiği yaklaşık 6 yıldan bu yana herhangi bir hizmet göremedik. Aksine sürekli geriye gidiş var. O zaman bu paralar nereye gidiyor kardeşim? Birisi hesap versin” şeklinde tepki gösterdi. Ali Yıldırım da, şunları söyledi: “Eskiden çevre illerden Ankara’ya turist yağardı. Şimdi işi Ankara’ya düşen bir an önce işini halledip kaçmaya çalışıyor. Ankara’dan oluşan boşluğu Konya, Kayseri gibi şehirler kapatıyor. Artık Ankaralılar gezmeye oralara gidiyor. Ankara her geçen gün köhnemiş bir şehir görüntüsü veriyor. Bir başkent böyle mi olmalı? Yazıklar olsun!”

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