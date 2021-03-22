Yarışmalarda veya ödül törenlerinde bazı yarışmacılara mansiyon ödülü takdim edilir. Dolayısıyla mansiyon kelimesini ilk kez duyanlar, kelimenin anlamını ve mansiyon ödülünün kimlere verildiğini araştırmaya başladı. Peki, Mansiyon nedir? Mansiyon ödülü kime verilir?

Mansiyon ödülü nedir, kime verilir?

Mansiyon ödülü Şeref ödülü olarak da bilinir. Bir yarışmayı dereceyle bitiremeyen ancak anılmaya değer bulunan kimseye veya esere verilen bir ödül olarak takdim edilir.

Fransızcadan Türkçeye geçen mansiyon kelimesi Fransızcada “mention” olarak geçer.

Mansiyon ödülü alan kişi veya eser üstün bir başarı gösterememiş olsa da bazı olayları sıra dışı ve estetik yollardan başarmıştır. Dolayısıyla Mansiyon derecesine uygun görülmüştür. Düzenlenen birçok yarışmada mansiyon alan kişilere ve eserlere küçük ödüller takdim edilir.