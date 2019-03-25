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Manisa’yı savunma sanayinin merkezi yapacak adım atıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Zafer Kalkınma Ajansının Teknik Destek Proje Teklif Çağrısı kapsamında sunulan ve desteklenmeye hak kazanan ’Savunma Sanayine Yön Verecek İşletmelerin Nitelikleri Geliştirilmesi’ projesi başladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:17
Manisa’yı savunma sanayinin merkezi yapacak adım atıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Zafer Kalkınma Ajansının Teknik Destek Proje Teklif Çağrısı kapsamında sunulan ve desteklenmeye hak kazanan ’Savunma Sanayine Yön Verecek İşletmelerin Nitelikleri Geliştirilmesi’ projesi başladı.


Manisa’yı savunma sanayinin merkezi yapacak adımlardan biri olan ’Savunma Sanayine Yön Verecek İşletmelerin Nitelikleri Geliştirilmesi’ projesi başladı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz hizmet binasında savunma sanayide üretim yapabilecek işletme temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimler 6 iş gününde tamamlanacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Dr. Öğretim Üyesi Faruk Durmaz, Manisa Savunma Sanayi Kümesi (MASTEK) Teknik Koordinatörü Kadir Çıtak, Savunma Sanayi Uzman Danışmanı Hüseyin Cahit Demir,tarafından verilen eğitimlerde, Manisa bölgesinde savunma sanayine üretim yapabilecek nitelikteki işletmelerin bu sektördeki ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikler kazandırılmasını hedefleyen proje ile firmalar, onaylı tedarikçi olabilmeleri için takip etmesi gereken süreçler hakkında bilgilendirilecek ve firmaların kurumsallaşması sağlanacak. Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğiyle hayata geçirilen projede; talaşlı imalat, döküm ve ekstrüzyon, elektronik kabin üretim ve montajı olmak üzere 3 ayrı iş kolunda eğitim verilecek. Ayrıca, yönetim organizasyon, kalite yönetim sistemleri, üretim yönetimi ve tekniklerine de değinilecek.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:17
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