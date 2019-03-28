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Manisa’ya kadın eli değecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kadın girişimciliğin artması ve kadınların ülke ekonomisinde daha aktif rol almaları için oluşturulan ve bu kapsamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu, Başkan Yardımcıları Asuman Demirdöver, Damla Özlen ve kurul üyelerinin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:52
Manisa’ya kadın eli değecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kadın girişimciliğin artması ve kadınların ülke ekonomisinde daha aktif rol almaları için oluşturulan ve bu kapsamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu, Başkan Yardımcıları Asuman Demirdöver, Damla Özlen ve kurul üyelerinin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda gerçekleşen TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun ilk aylık toplantısında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay ve TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın da yer aldı.


Toplantının öncesinde konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, yeni dönemde kadın girişimciler kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın da kadın girişimcilere kurulun çalışma esasları hakkında bilgi verdi. Üniversite ile yapılacak çalışmalarda her türlü akademik desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Karğın, yenilenen kurul üyeleri ile birlikte Manisa’ya yakışan projeleri hayata geçireceklerini söyledi.


Yeni dönemde TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına seçilen Huriye Uslu, yapacakları projelerle Manisa’ya kadın elinin değdiğini hissettireceklerini söyledi. Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Uslu, "Kurulumuz yapılan seçimlerle yenilendi. Bir çok arkadaşımız ilk kez bu kurulda görev yapacaklar. Bu sebeple heyecanımız oldukça fazla. Bu dönem yine bizlerle beraber olan, daha önce İcra Komitesinde yer alan üyelerimizin tecrübeleri bizlere yol gösterecek. Manisa’da kadın girişimcilerimizin ekonomiye katkılarını ön plana çıkartarak, onları temel konularda bilgilendirmek, işlerinde yeni fırsatlar yaratmaları için teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ekonomik amaçlı faaliyetler dışında Manisa için üretime, istihdama ve şehrimizin tanıtımına öncelik vereceğimiz projelerimiz olacak. Manisamızın gelişimi için hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Bu projeleri üretirken de oda başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimiz katkıları bizlere güç ve moral verecek." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:52
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