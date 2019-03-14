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Manisaspor'un içler acısı hali! Mum ışığında kümede kalma mücadelesi veriyorlar

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Manisaspor, şu sıralarda 2. Lig'de kümede kalma mücadelesi veriyor. Ligde işlerin kötü gittiği siyah-beyazlılar için saha dışında da vahim bir durum var. Elektriklerin kesildiği tesislerde oyuncular, maçlara mum ışığında hazırlanıyor.

14 Mart 2019 Perşembe 14:30
Manisaspor'un içler acısı hali! Mum ışığında kümede kalma mücadelesi veriyorlar

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 15 puanı silinen ve TFF 2. Lig’in dibine demir atan Manisaspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedilen siyah-beyazlılar, yaklaşık 8 aydan bu yana fatura borçlarını ödeyememeleri sebebiyle ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor.

Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den 2. Lig'in son sıralarına demir atan Manisaspor; elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Tarihinin en zor günlerini geçiren, borçlarından dolayı elektriği, suyu ve doğal gazı olmayan tesiste antrenmanlara çıkan futbolcular, ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor. Futbolcular, soğuk günleri de dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiriyor. Manisaspor’u ligde tutabilmek için her hafta sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele eden genç futbolcuların içler acısı bu hali futbolseverlerin yüreklerini burkuyor.

"Faturaları ödeyemez duruma geldik"

Manisaspor İkinci Başkanı Altan Çakıcı, tüm Manisa’ya Manisaspor’u kurtarmak için çağrıda bulundu. Çakıcı, “Manisaspor’un zor günlerinde göreve geldik. Yaklaşık 8 aydır bu göreve devam ediyoruz. Bizim buraya gelmemizin ana nedenlerinden biri Manisaspor sevdamızdır. Çünkü Manisaspor’un düştüğü durum ortadaydı. İyi yönetilmediğini gördük ve daha iyi yönetmek için göreve geldik. Kendi imkanlarımızla yaptığımız neticeler doğrultusunda her maça çıktık. Her deplasmanımıza gittik. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. Her deplasmanda 25 bin lira, her iç sahada 7 bin lira masrafı karşılayarak bu noktaya geldik. Fakat şu an öyle bir noktadayız ki tesisimizin elektriği yok, doğal gazı kesik ve bunları karşılayamıyoruz. 10 ay boyunca elektrik faturası ödenmemiş. Geçmiş dönemdeki faturalarımızı ödemekten, önümüzdeki faturaları ödeyemez duruma geldik. Şu anda 80 bin lira elektrik, 80 bin lira da doğal gaz borcumuz var. Bu takım 18-19 yaşında genç kardeşlerimizden oluşmaktadır. Oyuncularımızın tamamı altyapıdan yetişmiş kardeşlerimizdir. Yaklaşık 10 öğrencimiz lise öğrencisidir. Üniversiteye hazırlananlar var. Tesisin elektriği kesildiğinden arkadaşlarımız mum ışığında ders çalışıyor. Dışarıda teneke içerisinde odun yakarak ısınıyorlar. Lütfen bu konuda tüm Manisa’yı göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

Kasaba olan borç nedeniyle kupalar haczedildi

Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi de, kulübün kazandığı 22 kupanın kasaba olan borçları nedeniyle haczedildiğini söyledi. Baygeldi, “Genel anlamda bizim borcumuz 55 milyon. Alsınlar bu çocukları herhangi bir kulübe yerleştirsinler, söz kapatacağız bu kulübü. Onlar da bunu istiyor. Biz şimdi kapatırsak 100 çocuğun vebaline nasıl gireceğiz? Şu anda 15 çocuğumuz kalıyor. 15 çocuğumuz hep merkez köylerinden. Şimdi bu çocukları biz sokağa mı atalım, ne yapalım? Bugüne kadar 100 bin liraya kadar elektrik parası ödedik. Geçmişte borçlar varken bir sene boyunca elektriği kesmediler, biz geldikten sonra her ay elektriği kesiyorlar. Düzenli olarak takside böldürdük. Her ay 11 bin lira ödediğimiz halde bu noktadayız. Ligin bitmesine 10 hafta var. Bu çocuklar sokakta kalacak. Nerede yatacak bu çocuklar? Kimisi futbolu bırakacak, idman yapmayacak, gidecek kafede çalışacak. Kimisi nargile içecek, kimisi sigara içecek... Bu çocuklar sokağa düştüğünde çok mu mutlu olacaklar? Manisaspor’u kim bu hale getirdiyse o arkadaşlar gelecekler, yardım edecekler. 'Bu kulüp bizde kalsın' da demiyoruz. Kim gelip 'ben kurtarırım' diyorsa hemen gelsin anahtarı da kendisine teslim edelim. Bu kulüp yıllardır kupalar kazandı. Kasada olan 160 bin lira için bir ayda 160 bin lira fatura kesilmiş. 160 bin lira için bu kulübün kupaları hacizde duruyor" açıklamasını yaptı.

"Birçok zorluk yaşıyoruz"

Manisaspor Takım Kaptanı Ömer Buğdaycı ise, “Çok zor durumlar yaşıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız kesik. Birçok zorluk yaşıyoruz. Hem kendimiz hem de Manisaspor için mücadele ediyoruz. Bu takımı daha iyi yerlerde görmek isterdik. Biz de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:30
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