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Aktüel Manisa'nın Gördes ilçesinde orman yangını çıktı
Aktüel

Manisa'nın Gördes ilçesinde orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:48:37 -
Manisa'nın Gördes ilçesinde orman yangını çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 30 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yönlendirildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangının yerleşim birimlerine yakın konumda olmadığı belirtildi.

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